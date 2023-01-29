التعليم تنشئ قسم معلومات سوق العمل لدعم خريجى مدارس التكنولوجيا التطبيقية

جدة - نرمين السيد - أنشأت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قسم معلومات سوق العمل والتوظيف، نظرا لأهمية وجود نظام لتخطيط ورصد معلومات سوق العمل، بما يساهم فى إنشاء قاعدة بيانات يتم على أساسها اتخاذ قرارات صائبة وقائمة على أسس علمية، بالإضافة إلى عمل القسم على إنشاء منظومة احترافية لتسويق الفنيين خريجى مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتوظيفهم فى سوق العمل المحلى والإقليمى.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الأحد، يأتى هذا فى إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بدعم وتنمية مهارات الأجيال القادمة من العمالة الفنية، والتى تعد خطوة مهمة نحو تشكيل الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وقال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إنه فى إطار أهداف الوحدة نحو إنشاء التخصصات التقنية الحديثة المـتواكبـة مع سوق العمل، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولى، قام قسم معلومات سوق العمل والتوظيف بمتابعة الخريجين والعمل على مساعدتهم لإيجاد فرص عمل لائقة، وتم إجراء دراسة استقصائية للتعرف على احتياجات الشركات الصناعية بمصر، والمجالات والمهارات التى يطلبها، بالإضافة إلى إعداد تقرير حول مؤشرات التوظيف وتوقعات اتجاهات سوق العمل مع تحليل العجز والفائض فى المهارات.

كما تم إطلاق الدراسة التبعية A Tracer Study، لاستطلاع آراء طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية نحو جميع عناصر العملية التعليمية والتدريب الميدانى ودراسة خصائص الطلاب وممارساتهم خلال دراستهم، إضافة إلى دراسة احتياجاتهم المستقبلية للتنبؤ بالمستقبل المهنى لخريجى تلك المدارس.

وتم أيضا إطلاق مشروع تتبع الخريجين Tracking graduates، لتتبع مسارات خريجى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وعقد لقاءات مع الخريجين، وورش عمل آليات الانتقال إلى سوق العمل، وحلقات نقاشية حول التحديات التى تواجه الخريجين، وتوصيات ومتطلبات المرحلة المقبلة للحصول على فرص عمل لائقة، ومساعدة الطلاب نحو المشاركة فى ملتقيات التوظيف المختلفة، وبرامج التدريب من أجل التوظيف.

الجدير بالذكر أنه قد تخرج بالعام الدراسى 2021-2022عدد 1308 طلاب وطالبة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وبلغت نسبة من تم التحاقهم بالجامعات أو سوق العمل 75% من إجمالى الخريجين، وجارى التواصل مع الخريجين الذين لم يجدوا فرصة عمل لمساعدتهم للالتحاق بسوق العمل من خلال قسم معلومات سوق العمل والتوظيف.