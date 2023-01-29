توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الدواء والمركز القومى للدراسات القضائية

جدة - نرمين السيد - وقع الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والمستشار محمد عمر الأنصارى، مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومى للدراسات القضائية، بروتوكول تعاون مشترك بين هيئة الدواء المصرية والمركز القومى للدراسات القضائية.





يهدف البروتوكول إلى تنظيم وعقد دورات تدريبية لمفتشى الهيئة، المخول لهم صفة الضبطية القضائية، فى شتى النواحى القانونية والإدارية المتصلة بطبيعة عملهم.

وأكد رئيس الهيئة، أن البروتوكول جاء فى ضوء الخطوات التنفيذية التى تتخذها هيئة الدواء المصرية لرفع قدرات مفتشى الهيئة بما يساهم نحو العمل على احكام الرقابة وضبط السوق الدوائى.

وعلى هامش توقيع البروتوكول، تم البدء فى تنفيذ أولى الدورات التدريبية لعدد من المفتشين بهيئة الدواء المصرية، وعلى أن تتوالى الدورات التدريبية تباعا خلال الفترة المقبلة.

حضر مراسم التوقيع من جانب هيئة الدواء المصرية، السيد المستشار الدكتور محمد الدمرداش، المستشار القانونى للهيئة ونائب رئيس مجلس الدولة، والدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفنى وتنمية القدرات، والدكتور ياسين رجائى، رئيس الإدارة المركزية للعمليات.

يأتى ذلك فى ضوء سعى هيئة الدواء المصرية إلى تعميق أواصر التعاون المؤسسى الهادف إلى إحكام الرقابة، وضبط سوق الدواء المصرى، والارتقاء بالمستوى الفنى لمفتشى هيئة الدواء المصرية.