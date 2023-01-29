برنامج للفحص والاعتماد المهنى لضخ عمالة مصرية مدربة وماهرة فى السعودية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، التنسيق مع الجانب السعودى، بشأن الاستعداد لإطلاق برنامج للفحص والاعتماد المهنى، لضخ عمالة مصرية مدربة وماهرة، فى سوق العمل السعودى، مؤكدة المشاورات الراهنة بين الجانبين؛ لإعداد مذكرة تفاهم لتوقيعها قريبا حول البنود الخاصة بالبرنامج وطرق تطبيقه.





وقالت الوزارة، فى بيان اليوم، إن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، التقى اليوم، بديوان عام الوزارة، وفدا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية برئاسة فوزى المهيدب، نائب وزير الموارد البشرية السعودى؛ لبحث سبل وآليات التعاون بين الوزارتين حول تطبيق واعتماد برنامج الفحص المهنى من خلال مذكرة تفاهم.

وأضافت أن البرنامج يهدف إلى تأهيل وتدريب العامل المصرى على المهارات اللازمة من خلال اختبارات عملية ونظرية فى مجال تخصصه، عن طريق مراكز متخصصة ومعتمدة تابعة للوزارة، ويعمل البرنامج المرتقب فى مسارين الأول يهدف لفحص العمالة المهنية فى دولهم قبل وصولهم إلى المملكة، بالتعاون مع مراكز فحص متخصصة، فى حين أن المسار الثانى يعتمد على فحص العمالة المهنية الموجودة حاليا فى السعودية بالتعاون مع مراكز متخصصة أيضا.

وفى مستهل اللقاء، رحب الوزير شحاتة، بأعضاء الوفد السعودى، مؤكدا استعداد الدولة المصرية لاعتماد أى برامج تهدف إلى تطوير مهارات العمالة المصرية فى مختلف قطاعات العمل والارتقاء بمستويات آدائها، وأن الوزارة تقوم بالفعل بتأهيل تلك العمالة من خلال مراكز التدريب المهنى التابعة لها بالمحافظات على المهن التى يحتاجها سوق العمل المحلى والدولى وفق أحدث أساليب التدريب المهنى المعتمدة.

وشدد شحاتة، على عمق العلاقات المصرية والسعودية، وأنها نموذج يحتذى به فى التعاون والتنسيق من أجل مصالح البلدين، مثمنا عملية التنمية والمشروعات الاستراتيجية التى تشهدها المملكة، مشيرا على الاستمرار فى التنسيق والتعاون بما يخدم ملف العمل.

بدورها استعرضت آمال عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، بنود جدول أعمال الاجتماع، الذى تضمن مناقشة حول الأمور الفنية الخاصة بالتدريب المهنى ودور مراكز التدريب فى تنفيذ برنامج الفحص، ومناقشة المسائل القانونية الواردة بمشروع مذكرة التفاهم الخاصة بالبرنامج، واستعراض برنامج الربط الإلكترونى الخاص بالفحص المهنى، وعرض موجز لأهم النتائج التى تم التوصل إليها بين الطرفين.

من ناحيته، قدم فوزى المهيدب، نائب وزير الموارد البشرية السعودى، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة، موضحا بأن وزارة الموارد البشرية، تواصل جهودها فى تنظيم الأعمال والاستفادة مـن العمالـة بمختلف المهـن من خـلال تنظيمهـا وتوجيهها وإرشادها لتحقيق الجودة والكفاءة، وبالتالى تعمل على الارتقاء بجودة عمل الأيدى العاملة فى سـوق العمـل السعودى، إضافة إلى رفع مستوى الخدمـات المقدمة، وتعزيـز الإنتاجية، والحد من تدفـق العمالة غير المؤهلة لسـوق العمل فى المملكة، والإسهام فى تطوير مهارات القوى العاملة وفق مقاييس عالمية لتلبية حاجات السوق..

ونوه بأن البرنامج يعتبر مساهما رائدا فى تطوير القوى العاملة المهنية، وفق مقاييس عالمية لتلبية احتياجات سوق العمل السعودى من خلال رفع جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الإنتاجية، والحد من تدفق العمالة غير المؤهلة لسوق العمل، حيث إن برنامج الاعتماد المهنى يهدف إلى مواكبة رؤية المملكة 2030 عبر تحقيق النمو الاقتصادى من خلال تنظيم ورفع الإنتاجية فى سوق العمل السعودى، جرى إطلاق البرنامج فى دولتى باكستان والهند وجار العمل على إطلاقه فى بنجلادش، ولكن تظل الدولة المصرية من اهم الدول التى نعمل معها على هذا البرنامج وتقديمها للعمل فى المشروعات التى تنفذها المملكة.

وذكر "المهيدب" أن الفحص المهنى هو برنامـج يختص بالتأكد من امتلاك العامـل المهارات اللازمة عن طريـق أداء اختبارات عملية ونظرية فى مجال تخصصه، ويستهدف أكثر مـن 1000 مهنة حرفية تخصصيـة تنـدرج تحت 23 عائلة مهنيـة، حيث يعمل البرنامج فى مسارين، الأول: يهدف لفحص العمالة المهنيـة فـى دولهـم قبل وصولهـم بالتعاون مـع مراكز فحـص دولية، فـى حين أن المسار الثانـى: هو فحص العمالة المهنية الموجودة حاليا فى المملكة العربية السعودية بالتعـاون مع مراكز فحص محلية.