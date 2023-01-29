مترو الأنفاق تكرم المهندس ثروت جمعة أحمد (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء الحفل تكريما للمهندس ثروت جمعة أحمد، لاجتهاده وحصوله على درجة الماجستير فى إدارة المشروعات من جامعة القاهرة.

وحرص المهندس على الفضالى، التعبير عن مشاعر الفرح والسرور، وتقديم التهنئة إلى المهندس ثروت جمعة، متمنيا له دوام الصحة والعافية والحصول على العديد من الدرجات العلمية، مؤكدا أنهم اليوم يحتفلون بالعلم فلا تقدم بدونه، وأن مستقبل الوطن يكمن فى البحث العلمى للاستفادة منه وتطبيقة داخل الشركة.

جاء التكريم أثناء انعقاد اجتماع المتابعة الإسبوعى داخل قاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر الشركة بمبنى رمسيس، بحضور مساعدى رئيس الشركة ومديرى العموم لمتابعة سير العمل.

وسلم المهندس على الفضالى، ثروت جمعة أحمد، شهادة تقدير وحرص على التقاط الصور التذكارية معه بحضور جميع مساعدى رئيس الشركة ومديرى العموم وسط سعادة عارمة من جميع الحضور.