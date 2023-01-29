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رئيس الهيئة العامة للكتاب: الأوقاف شريك استراتيجي في مجال الترجمة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 يناير 2023 01:28 مساءً - أكد الدكتور أحمد بهي الدين العساسي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ورئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين خلال مؤتمر الترجمة عن العربية - جسر الحضارة أن وزارة الأوقاف شريك استراتيجي للهيئة العامة للكتاب في مجال الترجمة عن العربية، مشيدًا بسلسلة (رؤية) المترجمة و(رؤية) للنشء المترجمة 

 

مؤكدًا أنها مشروع تنويري رائع يخاطب العالم، وينقل الأفكار الحقيقة الأصيلة للثقافة، فهي تخاطب العالم بكل فئاته وطبقاته، مقدمًا الشكر لوزير الأوقاف على رعايته ودعمه الكامل لمجال الترجمة والنشر في مجال الفكر الوسطي المستنير .

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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