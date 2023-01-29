محافظ بني سويف يتفقد منافذ وزارة الزراعة ”المتنقلة ”قبل تحركها لبيع السلع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 يناير 2023 01:27 مساءً - تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المنافذ المتنقلة لبيع السلع والمنتجات الغذائية أمام مبنى ديوان عام المحافظة قبل تحركها لخريطة الأماكن التي سوف تجوبها ،حيث تشرف علي هذه المنافذ وزارة الزراعة، ضمن الجهود التي يتم تنفيذها بالتعاون بين المحافظة ووزارة الزراعة، بهدف التصدي لغلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم والخضروات بأسعار مخفضة وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المعارض، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين

حيث كان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، في استقبال أسطول المنافذ ، التي تم اصطفافها أمام ديوان عام المحافظة قبل توجيهها إلى أماكن تمركزها في المواقع المخصصة لها على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتي تم اختيارها بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والمختصين من الزراعة والطب البيطري والتموين، والتي روعي فيها أن تكون في أماكن حيوية وقريبة من المواطنين لتوفير احتياجاتهم من تلك السلع بأسعار مدعمة وبالجودة المطلوبة بهدف رفع العبء عن كاهلهم في ظل الظروف الحالية

حيث يتكون أسطول المنافذ من 23 سيارة "منفذ متنقل"، تضم لحوم بلدية "جزاري ومصنف" ودواجن وأسماك طازجة و بيض مائدة بطاطس ،أرز، سكر والزيوت بأنواعها، والمربات وكافة المنتجات الغذائية التي يحتاجها المواطن ، والتي ستباع بأسعار مخفضة تقل بنسبة تتراواح ما بين 20 إلى 30 % ، وبنسب تتراوح ما بين 40 إلى 45% لبعض المنتجات ، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى

وبحسب خريطة التمركز التي اعتمدها المحافظ، فقد تقرر تواجد تلك المنافذ بمركز ومدينة بني سويف في مناطق (الغمراوي ، البشري ، قرية بياض العرب، قرية ابشنا، قرية شريف باشا) ، وفي سمسطا (شارع بورسعيد أمام إدارة التعليم ،شارع الجلاء أمام قسم الشرطة ،مسجد الفالوجا والمول التجارى)، وفي الواسطى قرى (قمن العروس،ميدوم، أبو صير الملق)، وفي ببا( مدينة ببا ،سدس ، طنسا بنى مالو)، وفي اهناسيا(مدينة اهناسيا، قاي ،قرية ميانة)، وفي الفشن (مدينة الفشن ،تلت، الحيبة)،وفي ناصر (اشمنت "عز الرجال"، دنديل"بجوار الموقف"، بهبشين"بجوار المصرف)

رافق المحافظ خلال استقباله لأسطول المنافذ كل من :الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، ومن وزارة الزراعة: المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة ،الدكتور حسن الفولى مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، الدكتور محمد يوسف مبارك رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات ، المهندس محمد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للتعاون بالإصلاح الزراعي ، بجانب المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري ، المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ،الدكتور علاء سعيد مشرف وحدة الأسواق والمعارض وحدة التنمية الاقتصادية، ورؤساء المحلية للمراكز والمدن