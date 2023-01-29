رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعي القطار الكهربائي الخفيف والمونوريل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 يناير 2023 01:27 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعي القطار الكهربائي الخفيف، والمونوريل، داخل نطاق العاصمة الإدارية الجديدة؛ من أجل دفع العمل بهما.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس/ خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، واللواء/ هشام السويفي، مساعد مستشار السيد رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس/ شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، ضرورة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل تذليل أية تحديات قد تظهر على أرض الواقع في هذين المشروعين؛ باعتبارهما من وسائل النقل الجماعي والحضارية، ويسهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

وخلال الاجتماع، قدم وزير النقل عرضا حول معدلات تنفيذ مشروعي

القطار الكهربائي الخفيف والمونوريل داخل نطاق العاصمة الإدارية، موضحا في هذا الإطار أن خط القطار الكهربائي LRT يمتد بطول 105 كيلو مترات بعدد 19 محطة، حيث يحقق مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT خدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور المركزية، كما يحقق خدمة تبادل الركاب مع القطار الكهربائي السريع بمحطة العاصمة المركزية، وخط سكة حديد عدلي منصور - السويس بمحطتي بدر وعدلي منصور، مما يضمن تنفيذ شبكة نقل متكاملة.

وأوضح الفريق/ كامل الوزير استمرار متابعة انتظام جدول تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT، في إطار الاستعدادات المكثفة لمواكبة انتقال الوزارات المختلفة للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالتكامل مع النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل لخدمة النقل بميني باصات ( غاز طبيعي )؛ من أجل تسهيل انتقالات المواطنين من مدن شرق القاهرة لمحطات القطار الكهربائي الخفيف LRT والعكس.

كما أشار الفريق/ كامل الوزير إلى أن مسار خط المونوريل يمتد شرق النيل بطول 56.5 كم وعدد 22 محطة، ويتبادل هذا الخط (خدمة نقل الركاب) مع الخط الثالث للمترو في محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي (LRT) بمحطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية.

وأكد وزير النقل استمرار متابعة تنفيذ أعمال الأعمدة والكمرات بالمحطات وعلى طول المسار، كما يتم متابعة معدلات تنفيذ المشروع، والتي تشمل الأعمال المدنية والكهروميكانيكية، لافتا إلى أن العمل يسير وفق الجدول الزمني المخطط للانتهاء من تنفيذ المشروع؛ حيث يعتبر هذا المشروع ‏إحدى وسائل النقل الجماعي التي ستربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً ‏‏(القاهرة الجديدة - ‏العاصمة الإدارية).

تجدر الإشارة إلى أن ‏مشروع المونوريل يتم تنفيذه في مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التي تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات.

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