وفد من هيئة الرعاية الصحية يشارك في فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 يناير 2023 01:27 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: المشاركة ب- "آراب هيلث" تساهم في التعرف على مستقبل الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية والحلول المبتكرة على مستوى المنطقة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نحرص على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع النخبة الرائدة والمفكرين والمبتكرين بقطاع الرعاية الصحية من أجل المساهمة في تحقيق رؤية مصر للتنمية الصحية المستدامة 2030

وصل وفد رفيع المستوى من الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة من جديد هذا العام في فاعليات معرض ومؤتمر الصحة العربي "آراب هيلث" 2023، والذي ينعقد تحت شعار "الابتكار والاستدامة في الرعاية الصحية"، في الفترة من 30 يناير الحالي وحتى 2 فبراير المقبل، بمركز دبي التجاري العالمي.

ويضم الوفد رفيع المستوى من هيئة الرعاية الصحية، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، إضافة إلى عدد من القيادات العليا بالهيئة.

ومن المقرر، خلال المشاركة بفعاليات بآراب هيلث، عقد العديد من اللقاءات مع قادة الهيئات والمؤسسات والشركات الرائدة بقطاع الرعاية الصحية في المجموعة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، إلى جانب زيارة الأجنحة الخاصة بالشركات المتخصصة في التكنولوجيا الصحية في توفير أفضل الخدمات الطبية بأحدث الابتكارات والتقنيات العالمية، وزيارة العديد من المدن الطبية المتطورة ومراكز الذكاء الاصطناعي لبحث التعاون في مجال استكمال رقمنة الخدمات الصحية بالهيئة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن قطاع الرعاية الصحية يسهم في إطلاق مرحلة جديدة من النمو بمصر والمنطقة، لافتًا إلى مشاركة الهيئة بآراب هيلث حيث يستضيف هذا الحدث الهام صناع القرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يجذب آلاف الزوار سنويًا من مختلف دول العالم.

وأكد السبكي، أن المشاركة سوف تسهم في التعرف على مستقبل قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية المزدهرة والحلول المبتكرة على مستوى المنطقة من خلال مجموعة الجلسات الحوارية والفعاليات بالمعرض والمؤتمر، إضافة إلى الإطلاع على أحدث التوجهات في هذا القطاع ومناقشة التعاون المستمر وتبادل الخبرات والمعرفة مع النخبة الرائدة والمفكرين والمبتكرين به، تماشيًا مع رؤية مصر نحو التنمية الشاملة المستدامة 2030.

وأشار السبكي، إلى الحرص على تعزيز بيئة الأعمال المتكاملة بالهيئة من أجل المساهمة في استكمال طريق الإصلاح الصحي الشامل، وتعزيز جودة الرعاية الصحية في الدولة المصرية.

تجدر الإشارة، إلى مشاركة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، في فعاليات معرض ومؤتمر آراب هيلث عام 2021، بالإضافة إلى مشاركة وفد رفيع المستوى من الهيئة في فعاليات المعرض والمؤتمر عام 2022.

ويشارك بآراب هيلث هذا العام 2023، أكثر من 3000 شركة عارضة، وأكثر من 51000 متخصص في الرعاية الصحية من جميع دول المنطقة العربية والشرق الأوسط والدول الأفريقية والآسيوية والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى المشاركة الأولى لكل من نيوزيلندا وسنغافورة وتونس وإندونيسيا.