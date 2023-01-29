أحمد الطاهرى: تخصيص عائد كتاب سيرة وطن 2 لـ حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - أعلن الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، تخصيص كامل العائدات لـ"الكاتب والناشر" من وراء الجزء الثانى من كتاب "سيرة وطن" والمشارك فى النسخة الـ54 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، لـ مشروع حياة كريمة.





تصريحات الطاهرى، جاءت خلال ندوة مناقشة "سيرة وطن 2" فى بلازا "1" قاعة المكتبة الأدبية، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بحضور الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، والدكتور العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية.

وانطلقت فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ54، فى الخامس والعشرين من يناير الجارى وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض، واسم الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام.

ويشارك فى معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا، من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.