معلومات الوزراء يطلق دورة تدريبية لدعم مشاركة شباب الباحثين فى اتخاذ القرار

جدة - نرمين السيد - نظم منتدى السياسات العامة التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأحد، دورة تدريبية حول مجالات إعداد وكتابة موجز أوراق السياسات العامة لشباب الباحثين ضمن مبادرة "شباب من أجل التنمية"، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.





يأتى ذلك فى إطار حرص الحكومة المصرية على تشجيع شباب الباحثين وتعزيز مشاركتهم فى عملية صنع القرار، بتقديم أوراق بحثية وبدائل للسياسات اعتمادا على منهجيات علمية رصينة، بما يعزز التواصل المجتمعى مع المجتمع الأكاديمى، ويوفر قنوات متعددة للحوار مع شباب الباحثين لتقديم أفكارهم ومقترحاتهم بما يدعم متخذ القرار.

وكان منتدى السياسات العامة التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نظم مسابقة بحثية بين شباب الباحثين فى أغسطس 2021، حول مجالات إعداد وكتابة أوراق السياسات العامة، والتى انتهت بإعلان فوز 6 فرق بحثية خلال عام 2022، لتبدأ بعدها فعاليات الدورة التدريبية للفرق البحثية الفائزة بمبادرة شباب من أجل التنمية التى نظمتها وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ومن المنتظر أن تستمر فعاليات الدورة التدريبية حتى 31 يناير الجارى، بمشاركة عدد من الجامعات، مثل: جامعة المنصورة، وجامعة بورسعيد، وجامعة عين شمس، وجامعة بنى سويف، وجامعة القاهرة، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والمتخصصين فى مجال السياسة العامة، وهم: الدكتورة غادة برسوم، أستاذ مشارك ورئيس قسم السياسة العامة والإدارة فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمستشارة بمنظمة العمل الدولية واليونسكو وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف والبنك الدولى والتى لها العديد من المؤلفات والأبحاث المنشورة فى الدوريات العلمية الدولية المرموقة، والدكتور خالد عبد الحليم، مدرس زائر السياسة الحضرية بقسم السياسة العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ونائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واستشارى البنك الدولى ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومنظمة العمل الدولية والدكتور محمد القرمانى، أستاذ مساعد السياسة العامة بالجامعة الأمريكية، ورئيس قطاع مختبر الأبحاث ببنك الطعام المصرى، ومدير ملفات التعاون الإنمائى بين الحكومة المصرية وعدد من مؤسسات التمويل الإقليمية والصناديق العربية بوزارة التعاون الدولى، فضلا عن فريق عمل منتدى السياسات العامة ونخبة من المتخصصين فى مجال السياسة العامة بالمركز.