مدبولى يتابع الموقف التنفيذى لمشروعى LRT والمونوريل

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل تذليل أى تحديات قد تظهر على أرض الواقع بمشروعى القطار الكهربائى الخفيف، والمونوريل باعتبارهما من وسائل النقل الجماعى والحضارية، ويسهم فى تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.





جاء ذلك خلال اجتماع اليوم لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعى القطار الكهربائى الخفيف، والمونوريل، داخل نطاق العاصمة الإدارية الجديدة؛ من أجل دفع العمل بهما، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، واللواء هشام السويفى، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الاجتماع، قدم وزير النقل عرضا حول معدلات تنفيذ مشروعى القطار الكهربائى الخفيف والمونوريل داخل نطاق العاصمة الإدارية، موضحا فى هذا الإطار أن خط القطار الكهربائى LRT يمتد بطول 105 كيلو أمتار بعدد 19 محطة، حيث يحقق مشروع القطار الكهربائى الخفيف LRT خدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث للمترو فى محطة عدلي منصور المركزية، كما يحقق خدمة تبادل الركاب مع القطار الكهربائى السريع بمحطة العاصمة المركزية، وخط سكة حديد عدلى منصور - السويس بمحطتى بدر وعدلى منصور، مما يضمن تنفيذ شبكة نقل متكاملة.

وأوضح الوزير استمرار متابعة انتظام جدول تشغيل القطار الكهربائى الخفيف LRT، فى إطار الاستعدادات المكثفة لمواكبة انتقال الوزارات المختلفة للعاصمة الإدارية الجديدة، بالتكامل مع النقل البرى الداخلى والدولى التابع لوزارة النقل لخدمة النقل بمينى باصات (غاز طبيعى)؛ من أجل تسهيل انتقالات المواطنين من مدن شرق القاهرة لمحطات القطار الكهربائى الخفيف LRT والعكس.

كما أشار كامل الوزير إلى أن مسار خط المونوريل يمتد شرق النيل بطول 56.5 كم وعدد 22 محطة، ويتبادل هذا الخط (خدمة نقل الركاب) مع الخط الثالث للمترو فى محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائى (LRT) بمحطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية.

وأكد وزير النقل استمرار متابعة تنفيذ أعمال الأعمدة والكمرات بالمحطات وعلى طول المسار، كما يتم متابعة معدلات تنفيذ المشروع، والتى تشمل الأعمال المدنية والكهروميكانيكية، لافتا إلى أن العمل يسير وفق الجدول الزمنى المخطط للانتهاء من تنفيذ المشروع؛ حيث يعتبر هذا المشروع ‏إحدى وسائل النقل الجماعى التى ستربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً ‏‏(القاهرة الجديدة - ‏العاصمة الإدارية).

تجدر الإشارة إلى أن ‏مشروع المونوريل يتم تنفيذه فى مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية ‏كبيرة فى وسائل النقل ‏الجماعى، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئى وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات.