الإعلامى أحمد الطاهرى: «سيرة وطن» تستهدف توثيق ما يجرى على أرض مصر

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، إن التفكير فى سلسلة "سيرة وطن" بدأ منذ سبتمبر 2020، بعد تولى رئاسة تحرير جريدة روز اليوسف، وكان الهدف الأساسى لها توثيق ما يجرى على أرض مصر، وهذا هو العنوان العريض الذى سيطر على فكرى وقتها.





وأضاف الطاهرى خلال ندوة منافشة كتابه "سيرة وطن 2" بقاعة بلازا (1)، فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، أنه فى مارس 2021 وفى الندوة التثقفية للقوات المسلحة، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى الجمهورية الجديدة، وأنا أميل لـ الجمهورية الثانية وليس الجديدة. وتابع أن الجمهورية الثانية هى الجمهورية القابلة للبقاء والاستمرار، وعرفت أخطاء الجمهورية الأولى وتجنبته، والمميزات وأكملت البناء عليها. انطلقت فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ54، فى الخامس والعشرين من يناير الجارى وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض، واسم الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام. زيشارك فى معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا، من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

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