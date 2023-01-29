معرض الكتاب.. وزير الأوقاف: حركة الترجمة عملية انفتاح على العالم

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن حركة الترجمة من أهم محاور التواصل الإنسانى والثقافى، خصوصا الحديث عن حوار الأديان، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يتم إلا من خلال العناية بحركة الترجمة وتعلم اللغات، وتتم هذه العلمية بالتنسيق مع وزارة الثقافة.





وأضاف وزير الأوقاف - فى كلمته خلال مؤتمر الترجمة عن العربية جسر الحضارة ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب- أن حركة الترجمة هى عملية انفتاح على العالم وقضية شديدة الحساسية، لا سيما فيما يتصل بالفكر الدينى والثقافة الدينية، نظرا لما تم من تشويه لبعض جوانب ثقافتنا من جانب الجماعات المتطرفة، أو التشويه المتعمد لثقافتنا العربية الإسلامية. وأكد أن مترجم الخطاب الدينى يجب أن يتحلى بقدر كبير من الحكمة ويراعى ثقافة الآخر وطبيعته، مشيرا إلى سلسلة رؤية فى مجال الخطاب الدينى والتى تم إصدارها منذ ثلاث سنوات، وتم الاحتفال العام الماضى بالإصدار رقم 100 وهذا العام وصلنا إلى 152 كتابا. وأشار وزير الأوقاف إلى أنه أوشكنا على وجود 100 مترجم فى مجال الفكر الدينى، موضحا أن الكتب التى تم ترجمتها فى مجال الثقافة الدينية تم مراجعة نسختها العربية قبل طرحها للتأكد من أنها تراعى الآخر.

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