القوى العاملة: فرص عمل للمصريين فى إيطاليا

جدة - نرمين السيد - وتلقى حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، تقريرًا من المكتب العمالى يفيد بأن رئيس مجلس الوزراء الإيطالى جورجيا ميلونى قد أصدرت مرسومًا بشأن تدفق هجرة العمالة لإيطاليا من خارج دول الاتحاد الأوروبى "التى أبرمت اتفاقيات ثنائية مع إيطاليا بمجال هجرة العمالة والتى تبلغ نحو 32 دولة من بينها مصر" لأسباب تتعلق بالعمل الموسمى وغير الموسمى والعمل الحر، وتم نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية الايطالية بالعدد رقم 21 بتاريخ 26 يناير الجارى.

من جهته، قال رئيس مكتب التمثيل العمالى بإيطاليا محمود حمزاوى إن المكتب يتابع هذا المرسوم ويتواصل مع كل الجهات الإيطالية المعنية لحصول العمالة المصرية على العدد الأكبر للعمل فى المهن المطلوبة.

وأضاف أن أصحاب الأعمال الإيطاليين أو غير الإيطاليين المقيمين فى إيطاليا بشكل قانونى، وبعد الانتهاء من كل الإجراءات القانونية لهم الحق فى استقدام العمال.

وأوضح أن عملية التقديم ستبدأ فى 27 مارس المقبل، وسيتم وقتها الإعلان والتقديم على تلك المهن من جانب أصحاب الأعمال، حيث أن مكتب التمثيل العمالى يتابع أيضًا الآن البيان المشترك الذى سيصدر عن الوزارات والجهات الإيطالية المهنية بشأن الأحكام التنفيذية للمرسوم.

وفى السياق ذاته، أكد التقرير أن الحصة الإجمالية المقررة لدخول الأجانب المقيمين خارج دول الاتحاد الأوروبى لإيطاليا، وفقًا للمرسوم، بلغ نحو 82705 أجانب للعمل الموسمى وغير الموسمى والعمل الحر، منها 38705 تصاريح إقامة للعمل غير الموسمى والعمر الحر و44000 تصريح للعمل الموسمى.

وأضاف أن الحصة المقررة للعمل غير الموسمى تصل إلى 37805 تصاريح من الحصة الإجمالية سالفة الذكر، وتشمل قطاعات النقل البرى والتشييد والبناء والسياحة والفنادق والميكانيكا والاتصالات والأغذية وبناء السفن.

ولفت إلى أن الحصة المقررة للعمل الحر "العاملين لحسابهم الخاص" تصل إلى 900 تصريح منها 370 تصريحًا للأجانب الحاصلين على تصاريح إقامة للدراسة أو التدريب المهنى فى إيطاليا، و30 تصريحًا للأجانب الحاصلين على تصاريح إقامة لفترات طويلة بدولة أخرى بالاتحاد الأوروبى، و500 تصريح للأجانب المقيمين خارج دول الاتحاد الأوروبى على سبيل المثال فئات رواد الأعمال باستثمارات لا تقل عن 500 ألف يورو وخلق ثلاث وظائف جديدة على الأقل بإيطاليا، وكذلك شاغلى المناصب الإدارية الكبرى بالشركات، وفئات الفنانين ذوى الشهرة الواسعة.

وأشار إلى أن الحصة المقررة للعمل الموسمى يصل عددها إلى 44000 تصريح للأجانب المقيمين خارج دول الاتحاد الأوروبى، منها 22000 تصريح بالقطاع الزراعى، وتستهدف تلك الحصة قطاعى الزراعة والسياحة والفنادق.

وأوضح أن سريان أحكام هذا المرسوم وتقديم الطلبات تبدأ اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا فى اليوم الـ60 من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية الإيطالية، وأن تقديم طلبات استقدام العمال الأجانب المقيمين بالخارج يتم من قبل أصحاب العمل الإيطاليين أو أصحاب العمل الأجانب المقيمين بشكل قانونى بإيطاليا، بعد التأكد من عدم توافر العمالة المطلوب استقدامها داخل الأراضى الإيطالية.

وأكد أن المادة التاسعة من المرسوم سالف الذكر أوجبت ضرورة قيام صاحب العمل بالتحقق مسبقًا من ذلك من خلال مكتب العمل أو التوظيف المختص، فإذا توافرت هذه العمالة داخل إيطاليا فلا يمكنه استقدامها من الخارج.

وأجاز المرسوم سالف الذكر لوزارة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية بعد مرور 120 يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، أن تقوم بإجراء إعادة تقسيم للحصة الإجمالية المقررة سالفة البيان وفقًا لاحتياجات سوق العمل، إذا وجدت حصص كبيرة غير مستخدمة من الحصص سالفة الإشارة.

وتابع أن المرسوم سالف الذكر ترك تحديد الأحكام التنفيذية لتطبيقه لكل من وزارة الداخلية ووزارة العمل والسياسات الاجتماعية ووزارة السياسات الزراعية والغذائية بعد استشارة وزارة الخارجية والتعاون الدولى.