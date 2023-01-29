دراسة للمركز المصرى.. جهود الدولة لحماية الفئات الأولى بالرعاية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تولى الدولة ملف حماية الفئات الأولى بالرعاية، اهتماما كبيرا، منذ اليوم الأول لتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمد شبكات الأمان الاجتماعى، وتعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى، وإطلاق البرامج والمبادرات للنهوض بالأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا.





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