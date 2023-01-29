السفير خطابي: الجامعة العربية حريصة على محتوى إعلامي عربي يعكس قضايانا وفي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 يناير 2023 12:29 مساءً - أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير أحمد رشيد خطابي، أن الجامعة العربية حريصة على محتوى إعلامي عربي يعكس بشكل واضح القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والدفاع عن مقومات الهوية العربية.

وقال السفير خطابي، في تصريح له بعمان على هامش الملتقى الإعلام العربي المنعقد بالأردن، إن الجامعة العربية تعمل مع جميع الدول العربية من أجل وضع استراتيجية واضحة من أجل أن يقوم الإعلام بدوره الفاعل، في مواجهة التحديات وحماية الحقوق العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس الشريف.

وأضاف أن الجامعة العربية على تواصل مستمر مع كافة الدول العربية من أجل الاستفادة من الخبرات الإعلامية الموجودة بها، لوضع استراتيجية ناجعة ومتكاملة لتحقيق التوظيف الأمثل لنبل الرسالة الإعلامية في التوعية المجتمعية وإشاعة قيم التسامح ونبذ الكراهية، مشيدًا بالتجارب العربية ومنها المصرية والأردنية على سبيل المثال، بالإضافة إلى دراسة التجارب في الدول العربية الأخرى.

وأشار السفير خطابي إلى أن الجامعة العربية تعمل حاليا على ضمان المحتوى الإعلامي العربي من أجل بلورة رؤية واضحة للتعامل مع التحديات التنموية للمنطقة العربية، مؤكدا أن التنمية المستدامة، تعد من ضمن أولويات الجامعة العربية للنهوض بواقع الإنسان العربي بتوجيهات من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

ولفت إلى أن قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية يعمل على دراسة كافة التجارب والخبرات العربية من أجل الدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن "الإعلام عن القرب"، مقاربة ناجعة للتعامل مع كافة القضايا ومنها التنمية المستدامة والتغييرات المناخية والأمن الغذائي.

وحول الملتقى الإعلام العربي المنعقد بالأردن حاليا، أوضح خطابي أنه يعقد تنفيذا للقرار الصادر عن الدورة 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب خلال دورته الأخيرة بالقاهرة، مشيرا إلى أنه يندرج في سياق الجهود المتواصلة لجامعة الدول العربية لتنفيذ أهداف أجندة الأمم المتحدة 2030، والتي كانت في صدارة المنظمات الإقليمية التي بادرت منذ 2016 للانخراط في الالتزام بها للدفع بمسارات التنمية المستدامة من منطلق الارتباط العضوي للإعلام مع هذه الأهداف.

وأكد أن الجامعة العربية كانت ومازالت حريصة على تنفيذ هذه الأجندة الأممية، عبر اعتماد مجلس وزراء الإعلام للاستراتيجية الإعلامية العربية، وإعداد الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة.

كما أكد السفير أن الجامعة العربية عملت على تعزيز هذه المساعي باستحداث مرصد إعلامي عن التنمية المستدامة على موقع الجامعة العربية، وإعداد دليل استرشادي شامل للإعلاميين، مشيرا إلى إعداد خطة تنفيذية لأهداف الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، ركزت على تطوير الإنتاج البرامجي الإذاعي والتلفزيوني، وتوظيف الاستخدامات الرقمية وغيرها.

واعتبر أن بعض المنصات الإلكترونية تتضمن في محتواها مغالطات، ومنها نشر الأكاذيب والشائعات، مؤكدا أن هناك إمكانية عربية عبر وسائل الإعلام العربية لنشر القيم الحقيقية العربية وعكس صورة لائقة عن العالم العربي.

وأضاف أن الدورة (52) لمجلس وزراء الإعلام العرب، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي عقدت خلال الفترة من 20 - 22 سبتمبر الماضي بالقاهرة، كانت حريصة على وضع توصيات من أجل إعلام عربي يدعم التنمية المستدامة، موضحا أن مصر قدمت أوراق عمل شاملة في هذا الإطار وتعمل حاليا على بلورتها من أجل تحقيق الأهداف الرئيسة للتنمية المستدامة.

ونوه إلى أن الأردن أيضا لديه تجربة مهمة في مجال الإعلام التربوي، مشيدا بحرص الأردن والدول العربية جمعاء في تعزيز دور الإعلام باعتباره عنصر مهم في تحقيق الوعي والثقافة.

وتتواصل أعمال الملتقى الإعلامي العربي بالعاصمة الأردنية عمان، والذي ينظمه قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية بالشراكة والتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي والهيئة العربية للبث الفضائي الأردنية.

ويعقد الملتقى على مدار 4 أيام في العاصمة عمان، تحت رعاية وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، ويتضمن العديد من الفاعليات المرتبطة بالتنمية المستدامة، والتربية الإعلامية والمعلوماتية، ومخاطر الألعاب الإلكترونية والاجتماع الثامن عشر للجنة العربية للإعلام الإلكتروني.