مجلس النواب يحيل قانون الأرصاد الجوية إلى لجان الخطة والطيران والتشريعية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 يناير 2023 12:29 مساءً - أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما وافق المجلس على تفويض مكتب المجلس، لتحديد موعد مناقشة 25 طلبا مقدمين من النواب.

وبدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، لاستعراض 25 طلب من الأعضاء لتحديد موعد المناقشة ومناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 614 لسنة 2022 بشان المساعدات الادارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بالبرتوكول الصادر عام 2010 و جاء بالمذكرة الايضاحية للاتفاقية انها تهدف الي مكافحة التهرب الضريبي لجميع اطراف الاتفاقية سواء علي المستوي الثنائي بين الدول او المستوي الجماعي ومتعدد الاطراف لاستيفاء مستحقات الدول من الضرائب ويشمل نطاق الاتفاقية تبادل المعلومات سواء عند الطلب او تلقائيا والفحص الضريبي بالخارج والمساعدة علي الاسترداد وتدابير الحفظ وخدمة المستندات وتسهيل عملية التدقيق المشتركة.

وفي هذا الاطار يعد من الضرائب المغطاة بالاتفاقية جميع انواع المدفوعات الاجبارية للحكومة العامة باستثناء الرسوم الجمركية وتنطبق علي الضرائب علي الدخل والارباح الراسمالية كما تغطي الضرائب المحلية والتامينات الاجتماعية وتتضمن الاتفاقية كذلك العديد من الحقوق والضمانات للبلدان بشكل عام بحيث تظل الحقوق والضمانات بموجب القانون الوطني سارية وتعترف الاتفاقية صراحة بعدد من القيود المفروضة علي الالتزام بتقديم المساعدة كما تحتوي الاتفاقية علي معايير عالية جدا من السرية وحماية البيانات الشخصية وتتميز الاتفاقية بالمرونة وكانت لجنة الخطة والموازنة قد وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ف اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي برئاسة الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة وبحضور هيئة مكتب اللجنة وممثلي الحكومة والجهاز التنفيذي علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 614 لسنة 2022 بشان المساعدات الادارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بالبرتوكول الصادر عام 2010 واعدت بشانها تقريرا يستعرضه علي المجلس رئيس اللجنة خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن