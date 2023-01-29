التضامن الاجتماعي تفتتح معرض ”ديارنا” للأثاث للمرة الأولي بمحافظة الأقصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 يناير 2023 12:29 مساءً - المعرض يقام بساحة سيدي أبو الحجاج بجوار معبد الأقصر في الفترة من 29 يناير الجاري وحتي 9 فبراير المقبل.. ويفتح أبوابه من العاشرة صباحًا إلى العاشرة مساء يوميًا طوال فترة إقامته.

وزيرة التضامن الاجتماعي:

- نحرص على التوسع في إقامة معرض «ديارنا» سواء للحرف اليدوية أو الأثاث بمختلف محافظات الجمهورية.. وتوفير منافذ تسويقية متعددة لمنتجات صغار المنتجين.

تحت رعاية السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تفتتح وزارة التضامن الاجتماعي صباح اليوم الأحد معرض « ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية ، ومعرض الأثاث الذي يقام للمرة الأولي بمحافظة الأقصر بمشاركة الاتحاد التعاوني الانتاجي والجمعيات التعاونية للأثاث بدمياط، حيث تستمر فعاليات المعرض الذي يقام بساحة سيدي أبو الحجاج بجوار معبد الأقصر في الفترة من 29 يناير الجاري، وحتي 9 فبراير المقبل، حيث يفتح المعرض أبوابه من العاشرة صباحًا إلى العاشرة مساء يوميًا طوال فترة إقامته.

ويقام المعرض على مساحة 1800م، ويقوم العارضون بعرض منتجات متنوعة من السجاد والكليم والاكسسوار والزجاج والخوص والمفروشات والكروشيه والمكرميه والملابس والخزف والاكسسوار المنزلى من الأخشاب والنحاس والفضة والألباستر والمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، وغيرها من المنتجات بمشاركة عدد من المحافظات منها محافظات أسوان وسوهاج وأسيوط وبني سويف والفيوم وشمال وجنوب سيناء والقاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى مشاركة الجمعيات التعاونية الانتاجية للأثاث والتي تعرض حجرات النوم والصالون والانتريهات بأسعار اقتصادية، حيث إن صناع الأثاث لا يتواجدون بالشكل الكافي في المحافظة.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن إقامة معرض «ديارنا» بمحافظة الأقصر سواء للحرف اليدوية والتراثية أو للأثاث يأتي استكمالا لمسيرة دعم الوزارة لتسويق المنتجات اليدوية والحرفية التي تعبر عن التراث المصري بكافة منتجاته، وكذلك للجمعيات التعاونية الإنتاجية، كما أنه يأتي في إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعى لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية في كافة محافظات الجمهورية.

وأضافت القباج أن الوزارة تحرص على التوسع في إقامة معرض «ديارنا» بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفير منافذ تسويقية متعددة لمنتجات صغار المنتجين، مشيرة إلي أن الوزارة تحرص كذلك علي إقامة المعرض بشكل دوري بالتعاون مع الوزارات المعنية والسادة المحافظين على مستوى الجمهورية لتحسين مستوى حياة الأسر، ولتشجيع صغار المنتجين للتأهيل لسوق العمل والمساعدة فى تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية والتراثية.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن معرض «ديارنا» يحمل عددًا من الرسائل أهمها الترويج للمنتج المصرى ودعم صغار المنتجين، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، ودعوة الشباب على التعرف على تراث بلدنا وتشجيع المنتجات صديقة البيئة والشمول المالي للعاملين بالاقتصاد غير الرسمى، مشيرة إلى أن التراث المصرى على اختلاف أنواعه مبعث فخر لنا على مستوى العالم وأكبر دليل على ذلك عراقة مصر وثقافتها وهويتها