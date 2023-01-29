رئيس أرمينيا: أحتاج شخصيا إلى نصيحة السيسى.. جعل مصر دولة مستقرة

جدة - نرمين السيد - وقال خاتشاتوريان -فى تصريحات له خلال اجتماع وفدى أرمينيا ومصر عقب اجتماعه بالرئيس السيسى- "يسعدنا استضافتك فى مقر الرئاسة، هذا حدث تاريخى، هذه هى المرة الأولى التى يزور فيها رئيس جمهورية مصر العربية أرمينيا، وإننى أشكركم على ذلك".

وأضاف خاشاتوريان، أن الرئيس السيسى عرض قضايا بلاده ومنطقته، وعرضت قضايا أرمينيا والمنطقة، ولا يخفى على أحد أن مصر قوة عظمى فى منطقتها ومن المعروف أيضا أن لديها خبرة واسعة فى مهام التوسط، والأهم من ذلك أنها تقدم مصالح أجندة السلام، فهى متشابهة فى التفكير من حيث العيش بسلام مع الجيران، والتعايش السلمى، ونحن متشابهان إلى حد كبير فى هذا الصدد.

وأشار إلى أن "سياسة جمهورية أرمينيا تتمثل فى تحقيق السلام فى المنطقة، والعيش حياة سلمية ومزدهرة مع الجيران".

وأكد أن أرمينيا ستحتاج إلى تجربة مصر فى إرساء السلام والاستقرار فى المنطقة.