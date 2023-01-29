إدراج 14 جامعة مصرية ضمن تصنيف «QS» العالمى

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ظهور نتائج تقرير تصنيف QS العالمى، وجرى إدراج 14 جامعة مصرية فى تصنيف الجامعات Quacquarelli Symonds، QS البريطانى لعام 2023.





وأوضح الوزير، فى بيان اليوم الأحد، أنه التصنيف يشمل ترتيب أفضل 1500 جامعة على مستوى العالم، ولا تزال مصر الأعلى تمثيلا بين الدول الإفريقية فى تصنيف QS العالمى للجامعات لعام 2023، حيث حافظت مصر على مكانتها الرائدة إفريقيا بأعلى تمثيل فى إفريقيا بـ 14 جامعة من بين 32 جامعة إفريقية جرى تصنيفها خلال عام 2023.

وأشار الوزير إلى أن التصنيف شهد حصول الجامعة الأمريكية فى القاهرة، على المركز (416) عالميا، وجاءت جامعة القاهرة بالمرتبة (551 - 560)، ثم جاءت جامعة عين شمس فى المرتبة (801 – 1000)، تلاها 3 جامعات فى الترتيب (1001 - 1200) وهى جامعات (الإسكندرية - أسيوط - المستقبل)، ثم جاءت 8 جامعات مصرية بالمرتبة (1201- 1400) وشملت جامعات ( الأزهر، البريطانية، الألمانية، حلوان، المنصورة، قناة السويس، طنطا، الزقازيق).

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، بأن تصنيف (QS) العالمى يعتمد على العديد من المعايير منها، (السمعة الأكاديمية، نسبة الأساتذة إلى الطلبة، البحث الأكاديمى، نسبة الأساتذة الدوليين، نسبة الطلبة الأجانب).

وذكر المتحدث أن تقدم الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية المختلفة يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفنى الذى تقدمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للجامعات المصرية، وكذلك التدريب على النشر الدولى، بالإضافة إلى ما تقوم به الجامعات من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر فى المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المتميزة التى تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليا فى عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت والتعاون مع بنك المعرفة المصرى.