«التخطيط» تعلن نتائج مبادرة حوافز تميز الأداء فى إدارة الاستثمار العام

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، النتائج النهائية لمبادرة "حوافز تميز الأداء فى إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلى"، فى عامها الأول، والتى تستهدف دواوين عموم المحافظات الـ 27، من خلال منح مبلغ إضافى من الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة فى حدود 10% من المعتمد لكل محافظة خلال عام "2022-2023"، إذ بلغت قيمة الحافز الإضافى الممنوح لعدد 19 محافظة فائزة، نحو 1.4 مليار جنيه.





وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد - فى تصريح بهذه المناسبة - إن مبادرة حوافز تميز الأداء تعد أحد أهم مبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالى "22/2023"، والتى تهدف إلى تشجيع دواوين عموم المحافظات على تبنى أفضل الممارسات الدولية فى مجال التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء وإدارة الإنفاق العام وتطوير نظم العمل فى الإدارة المحلية، بما يسهم فى توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، اتساقا مع رؤية مصر 2030.

وأضافت أنه بناء على نتائج التقييم التى أشرف عليها خبراء من معهد التخطيط القومى، حصلت 6 محافظات على تقييم 100% وهى "الجيزة، شمال سيناء، الشرقية، المنيا، المنوفية، وكفر الشيخ"، كما حصلت 13 محافظة على نسبة تقييم تتراوح بين "75- 92%".

من جهته، أشار الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط، إلى إعداد دليل استرشادى حول حوافز تميز الأداء، يتضمن الاستفادة من التجارب الدولية فى هذا الشأن، وذلك بمساعدة فنية من خبراء فى البنك الدولى، لافتا إلى أنه من المستهدف تطوير المبادرة خلال العام المالى المقبل "2023-2024"، لتغطى عدد أكبر من مؤشرات الأداء التى تقيس نوعية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف كمالى، أن حوافز تميز الأداء التى حصلت عليها المحافظات، من المستهدف توجيهها للمشروعات التى تدخل فى نطاق برامج التنمية المحلية التى تراعى الاستدامة البيئية، وذلك فى إطار جهود الدولة لدمج البعد البيئى فى الخطط التنموية، وتحفيز التحول إلى "الاقتصاد الأخضر"، فضلا عن المشروعات التى تخدم مبادرة "تطوير التجمعات الحضرية ضمن حياة كريمة"، والمشروعات سريعة التنفيذ لدخولها الخدمة.

بدوره، استعرض الدكتور جميل حلمى، مساعد الوزيرة لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، المعايير الـ 6 للمبادرة، وأهمها تحفيز مسؤولى التخطيط فى المحافظات على تطبيق التخطيط التشاركى، من خلال إشراك المواطنين والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والمؤسسات الأكاديمية فى إعداد الخطة الاستثمارية السنوية، فضلا عن إتاحة ونشر خطط المواطن والبيانات المالية والعينية والحسابات الختامية، وإعداد دراسات جدوى للمشروعات التى توضح الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وإعداد الخطط السنوية وفقا لمنهجية البرامج والأداء، وكذلك وضع خطط جادة وفعلية لتعزيز قدرات مسؤولى التخطيط والمتابعة فى المحافظات.

وأضاف حلمى، أن الفترة منذ إطلاق المبادرة وإعلان النتائج استغرقت 8 أشهر عمل، تم خلالها عقد أكثر من 200 اجتماع تنسيقى وورشة عمل تفاعلية مع مسؤولى اللجان الفنية المعنيين باستيفاء المعايير فى المحافظات، بإجمالى 200 ساعة تدريبية، وذلك لتوفير المواد التعريفية بالمبادرة، وتوضيح متطلبات الحصول على الحوافز، ومراجعة البيانات والنماذج المطلوبة.