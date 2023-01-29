وأوضح الاستطلاع، الذى أجراه مركز المعلومات حول "الزيادة السكانية" خلال شهر ديسمبر الماضى على عينة من أرباب الأسر المصرية موزعة على جميع محافظات الجمهورية، أن الزيادة السكانية تعد أحد أهم المشكلات التى تواجه العديد من الدول، وهى العقبة الرئيسة أمام جهود التنمية فى العديد من المجالات، كما أنها تمثل عائقا كبيرا أمام تحقيق الخدمات التى تعمل الدولة على توفيرها لمواطنيها على النحو الأمثل، وتهدد نجاح السياسات الرامية لمكافحة بعض المشكلات الاقتصادية، ومنها البطالة والفقر.
وبسؤال أرباب الأسر بالعينة عن عدد سكان جمهورية مصر العربية بالتقريب، ذكرت النسبة الكبرى منهم 31.8% أنه أكثر من 105 ملايين نسمة، كما ذكر 23.3% أنه يتراوح ما بين 100 و105 ملايين نسمة - عدد سكان مصر وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تجاوز 104 ملايين نسمة مع نهاية عام 2022-.
وفى ذات الإطار، أشار 91.1% من الأسر المصرية إلى تأييدها لبرامج تنظيم الأسرة، فيما رفض 1.9% برامج تنظيم الأسرة، كما رأى 52.5% أنه فى ظل الظروف الحالية فإن العدد المناسب للأطفال فى كل أسرة يجب ألا يزيد عن طفلين، و29.1% ذكروا ثلاثة أطفال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استطلاع رأى: 91.1% من الأسر المصرية تؤيد برامج تنظيم النسل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.