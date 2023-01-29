استطلاع رأى: 91.1% من الأسر المصرية تؤيد برامج تنظيم النسل

جدة - نرمين السيد - أظهر استطلاع الرأى الذى أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن 75.6% من المواطنين مدركون أن مصر تواجه مشكلة زيادة سكانية، وهى نسبة مرتفعة عما كانت عليه فى إبريل الماضى حيث بلغت وقتها 70.5%، فى حين كان 11.9% من المبحوثين بالعينة ليس لديهم إدراك بمواجهة الدولة مشكلة فى الزيادة السكانية.





وأوضح الاستطلاع، الذى أجراه مركز المعلومات حول "الزيادة السكانية" خلال شهر ديسمبر الماضى على عينة من أرباب الأسر المصرية موزعة على جميع محافظات الجمهورية، أن الزيادة السكانية تعد أحد أهم المشكلات التى تواجه العديد من الدول، وهى العقبة الرئيسة أمام جهود التنمية فى العديد من المجالات، كما أنها تمثل عائقا كبيرا أمام تحقيق الخدمات التى تعمل الدولة على توفيرها لمواطنيها على النحو الأمثل، وتهدد نجاح السياسات الرامية لمكافحة بعض المشكلات الاقتصادية، ومنها البطالة والفقر.

وبسؤال أرباب الأسر بالعينة عن عدد سكان جمهورية مصر العربية بالتقريب، ذكرت النسبة الكبرى منهم 31.8% أنه أكثر من 105 ملايين نسمة، كما ذكر 23.3% أنه يتراوح ما بين 100 و105 ملايين نسمة - عدد سكان مصر وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تجاوز 104 ملايين نسمة مع نهاية عام 2022-.

وفى ذات الإطار، أشار 91.1% من الأسر المصرية إلى تأييدها لبرامج تنظيم الأسرة، فيما رفض 1.9% برامج تنظيم الأسرة، كما رأى 52.5% أنه فى ظل الظروف الحالية فإن العدد المناسب للأطفال فى كل أسرة يجب ألا يزيد عن طفلين، و29.1% ذكروا ثلاثة أطفال.