لليوم الـ152.. إقبال كبير على منافذ «كلنا واحد»

جدة - نرمين السيد - توافد المواطنون بكثافة لليوم الـ152 على التوالى، على المنافذ والسرادقات التى أعلنت عنها وزارة الداخلية، والمشاركة فى فعاليات المرحلة الـ23 من مبادرة "كلنا واحد"، والتى أطلقت بداية سبتمبر الماضى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وأعرب عدد من المواطنين عن شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية على تلك المبادرة ودورها فى توفير السلع الغذائية وغير الغذائية لهم بأسعار مخفضة، معربين عن شكرهم لوزارة الداخلية، لحرصها على إطلاق مثل هذه المبادرات والتى تعكس تطور الفكر الأمنى للوزارة، وإيمانها بضرورة المشاركة المجتمعية الفعالة، خاصة فى الأعياد والمواسم الاجتماعية، والدينية، والوطنية، مما من شأنه مد جسور الثقة بين المواطن ورجال الشرطة.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت فى 28 أكتوبر الماضى، مد فعاليات المرحلة الـ23 من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس السيسى حتى نهاية نوفمبر الماضى ثم أعلنت فى 28 نوفمبر الماضى مدها حتى نهاية ديسمبر الماضى، ثم لنهاية شهر يناير الجارى، قبل أن تعلن فى 26 يناير مدها حتى نهاية شهر رمضان المبارك، لتوفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية "moi.gov.eg".

وأوضحت أنه تم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة بالمبادرة، لتوفير تلك السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال "34 سلسة - 1051 فرعا - 4 شوادر" بمختلف المحافظات، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة، والمشاركة بتلك المبادرة، بالإضافة إلى توجيه عدد من القوافل بمحافظات "القاهرة - الجيزة - القليوبية"، على أن تتضمن كل قافلة سلعا غذائية وغير غذائية بتخفيضات على بعض السلع تصل إلى 60%.

كما قامت منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية، مساهمة منها فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، بإعداد عبوات تحوى سلعا متنوعة بجودة عالية؛ لطرحها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50% من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان حتى نهاية العام.

كما توزع منظومة "أمان" عبوات غذائية بالمجان على المواطنين بالمناطق الأشد احتياجا، والمناطق الحضارية الجديدة فى إطار الدعم والمساندة التى تقدمها وزارة الداخلية لهذه الفئات.