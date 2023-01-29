قطار «حياة كريمة» فى الأقصر لتطوير الصرف الصحى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تشهد محافظة الأقصر، مشروعات كثيرة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الصرف الصحى، حيث أعلن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الإقليم، أن عدد مشروعات الصرف بالمحافظة، تجاوز 88 مشروعا بتكلفة تجاوزت 4.1 مليار جنيه، لتحسين مستوى المرافق والبنية التحتية، لتخدم أكثر من 1.391 مليون نسمة.





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