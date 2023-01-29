بدء ندوة مناقشة «سيرة وطن» للإعلامى أحمد الطاهرى بمعرض الكتاب (صور)

جدة - نرمين السيد - بدأت فعاليات ندوة مناقشة كتاب "سيرة وطن"، للكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى نشاط "كاتب وكتاب" اليوم الأحد 29.





جاء ذلك خلال الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، المقامة حاليا فى مركز مصر للمعارض الدولية فى التجمع الخامس. ويناقش الكتاب الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، والدكتور العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، وتدير الندوة ريهام السهلى. وصدر كتاب جديد للكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، تحت عنوان "عند منتصف الطريق.. سيرة وطن 2"، حديثا عن دار ريشة للنشر والتوزيع، وهو الجزء الثانى من كتابه "الطريق إلى الجمهورية الثانية" الصادر عام 2021، ضمن سلسلة "سيرة وطن" التى يعدها الكاتب.

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