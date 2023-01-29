رئيس أرمينيا يصف زيارة الرئيس السيسي إلى بلاده بـ"التاريخية"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 يناير 2023 11:26 صباحاً - أكد رئيس جمهورية أرمينيا فاهاجن خاتشاتوريان، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بلاده تعد "تاريخية"، مشيرا إلى أن الصداقة بين البلدين تنبع من أعماق القرون وتتعزز بأكثر من ثلاثين سنة من العلاقات المستقلة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أرمينيا.

وقال خاتشاتوريان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إنه لشرف عظيم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له"، مشيرا إلى أن المباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد مثمرة، إذ تمت مناقشة الأطر الواسعة للتعاون بين البلدين على مدى سنوات، والخطط المستقبلية بينهما لتطوير العلاقات الثنائية.