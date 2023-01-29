ندوة لوزراء الخارجية والسفراء تدشن لإعداد مرجع مؤلفات الدبلوماسيين لعمرو الجويلى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 يناير 2023 11:26 صباحاً - عقد معرض القاهرة للكتاب مائدة مستديرة لوزراء الخارجية والسفراء حول مؤلفات الدبلوماسيين المصريين أمس السبت ٢٨ يناير تحدث فيها وزيرا الخارجية السابقان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ونبيل فهمى العميد السابق لكلية الشئون الدولية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والسفير مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية السابق والسفير محمد توفيق الروائى وسفير مصر الأسبق في واشنطن.

وأبرز السفير عمرو الجويلى، الذى أدار المائدة المستديرة، أن من المقرر نشر المرجع الذى يُعده في شكل دراسة ببليوغرافية تنصف مؤلفات الدبلوماسيين المصريين خلال هذا العام من قبل الهيئة العامة للكتاب حاملاً عنوان "من البرقية إلى الكتاب: الدبلوماسيون المصريون كمؤلفين". وأضاف أنه تم حتى الآن حصر حوالى ١٠٠٠ كتاب مؤلفاً من قبلل حوالي ١٥٠ دبلوماسي مصرى منذ ١٩٥٢، في مختلف مجالات النشر شاملة الأدب وذكريات السيرة الذاتية والتاريخ ودراسات المناطق على رأسها الوطن العربى بما في ذلك القضية الفلسطينية والعلاقات والمنظمات الدولية، وهو ما يعد إسهاماً ثقافياً رائداً من نوعه عربياً واأفريقياً.

وأعلن "الجويلى" عن إطلاق صفحة على تطبيقات التواصل الاجتماعى [email protected] تجمع أغلفة مؤلفات الدبلوماسيين المصريين وتُعتبر منصة للتفاعل مع قراء تلك الكُتب ومعاصرى هؤلاء الدبلوماسيين المؤلفين ليشاركوا الجمهور الأوسع ذكرياتهم معهم وانطباعاتهم عن كتبهم، ربما في إحدى أولى تجارب التواصل المجتمعى خلال عملية الكتابة، استفادة مما توفره تكنولوجيات المعلومات من تفاعل بين الكاتب والقراء. وتهدف تلك الصفحة كذلك إلى أن تكون منبراً لمختلف مطبوعات للدبلوماسيين المصريين للدارسين المتخصصين والجمهور المُهتم على حد سواء.

وكشف مدير الندوة السفير عمرو الجويلى أن الفكرة تعود إلى قيامه بتنظيم أمسية ثقافية لمجلس إدارة النادى الدبلوماسى المصرى بعنوان "الدبلوماسيون كمؤلفين وكتّاب" فى 4 فبراير ٢٠١٠ ، لمناقشة المرجعين المماثلين السابقين الذين صدرا عن مؤلفات الدبلوماسيين السويسريين والإيطاليين؛ بما يجعل من المرجع المصرى الجارى إعداده استكمالاً لتلك السلسلة، موجهاً الشكر إلى الأستاذ الدكتور أحمد بهى الدين العساسى رئيس الهيئة العامة للكتاب لرعايته لفكرة إصدار الكتاب من القاهرة ليكون إثراءً ممتداً للمكتبة العربية والأفريقية.