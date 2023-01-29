الرئيس السيسي: المباحثات المشتركة مع رئيس أرمينيا كانت مثمرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 يناير 2023 11:26 صباحاً - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بالتواجد في العاصمة الأرمينية كأول رئيس مصري يزور هذه المدينة الرائعة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهي الزيارة التى تؤكد مدي الاهتمام والتقدير في العلاقات مع أرمينيا والاهتمام بالتطوير في مختلف المجالات وفق علاقات تاريخية، خاصة أن العلاقات لها خصوصية متفردة، واستضافت مصر تاريخيا عشرات الآلاف من الأرمن الذي اسهموا في إسهامات مقدرة في مختلف المجالات وإثراء .

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرميني: "يطيب لي وخالص الشكر على كرم الضيافة وحسن الاستقبال منذ وصول إلى أرض أرمينيا الصديقة، لافتا إلى أن المباحثات المشتركة مع الرئيس الأرميني كانت مثمرة، وقد تطرق إلى الطفرة التي حققتها مصر في مجال إنتاج الطاقة والغاز والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، بما يجعلها مقصدا مهما للاستثمار، واتفاقيات للتجارة الحرة مع الدول العربية والأفريقية.