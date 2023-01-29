وزيره البيئة تتفقد المحطات الوسيطة بمراكز أبو تيج وديروط ومنفلوط… ضمن مبادرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 يناير 2023 11:25 صباحاً - د. ياسمين فؤاد : أفتتاح أولى المحطات الوسيطة بمحافظة أسيوط ضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة مالية قدرها ٢٠ مليون جنيه للنهوض بمنظومة المخلفات الجديدة وتحقيق استدامتها

وزيرة البيئة تؤكد:

بدء تفعيل مبادرة المخلفات ٥٠ بحلول عام ٢٠٥٠ من قلب قرى حياة كريمة باسيوط

فى إطار الاحتفال بيوم البيئة الوطنى ٢٠٢٣ افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة يرافقها اللواء عصام سعد محافظ اسيوط صباح اليوم المحطتين الوسيطتين لتجميع ونقل المخلفات الصلبة البلدية بمركزى ديروط وابو تيج بمحافظة اسيوط في إطار مبادرة حياة كريمة بتكلفة مالية قدرها 20 مليون جنية ممولة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة ، وقد شهدت سيادتها تجربة تشغيلية ، وقامت بتفقد الأبنية الإدارية وزراعة شجرة داخل المحطتين وذلك خلال زيارتها للمحافظة لإفتتاح وتفقد عدد من مشروعات البنية التحتية للنهوض بالمنظومة.

ويأتى ذلك ضمن تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات لتحسين مستوى الخدمة والنظافة العامة من اجل عودة الشكل الجمالى للمدن والمراكز والقرى بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمة المقدمة.

واوضحت وزيرة البيئة ان المحطة الوسيطة بديروط تقع على مساحة 5000 متر مربع بطاقة تصميمية 150 طن مخلفات يومي لتخدم مركزى داشلوط وديروط والقرى المجاورة لها فى حين تقع المحطة الوسيطة بأبو تيج على مساحة 4000 متر مربع بطاقة تصميمية 150 طن مخلفات يومي لتخدم مركز ابو تيج بقرية الزرابى والقرى المجاروة لها.

ومن ناحية اخرى تفقدت وزيرة البيئة ومحافظ أسيوط خلال الزيارة المحطة الوسيطة بمنفلوط (تحت الإنشاء) لمتابعة سير الأعمال بها والتى تقع على مساحة 6.500متر مربع بطاقة تصميمية 150 طن/يوم لتخدم مراكز منفلوط والقرى المجاورة واكدت ان المحطات الوسيطة التى تم إنشائها بالمحافظة تهدف الى خفض تكلفة نقل المخلفات الصلبة واستقبال المخلفات الواردة من المراكز والقرى المجاورة ليتم نقلها مرة أخرى لمواقع التدوير والمعالجة للتخلص النهائي والآمن ومنها 4 محطات وسيطة بمحافظة اسيوط فقط بمراكز ديروط وابوتيج وابنوب ومنفلوط. بتكلفة مالية قدرها 58 مليون جنية حيث تم تسليم كل من ديروط وابوتيج الى محافظة اسيوط لبدء العمل بهما وجارى الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لكل من ابنوب ومنفلوط.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة قامت من خلال البرنامج الوطنى بتوفير مهمات الوقاية الخاصة بعمال النظافة بتكلفة مالية قدرها 2.5 مليون جنية تتمثل فى بدل وقائية، كمامات طبية،احذية واقية واخرى مطاطية ، قفازات ونظارات واقية وغيرها وشددت الوزيرة على ضرورة إلزام جميع العاملين من عمال وسائقين ومشرفين بإرتداء ادوات الحماية وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لإعمال السلامة والصحة المهنية فى التخلص الآمن من المخلفات وضرورة التوعية بالسلوكيات البيئية السليمة فى التعامل معها ، مؤكدة على ان إدارة المخلفات الصلبة عملية مستمرة ترتبط ارتباطا وثيقا بالصحة العامة نظرا لاستمرار تولد المخلفات المنزلية وضمانا لإستمرارية الخدمات المقدمة من عمليات جمع ونقل للمخلفات بشكل آمن حفاظا على سلامة وصحة المواطنين والعاملين بالمنظومة، مشيرة إلى قيام وزارة البيئة باهداء ٦٠٠ حاوية لمدارس حياة كريمة بأسيوط.

وأضافت د. ياسمين فؤاد انه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فقد اتخذت مصر من خلال التعاون مع شركاء التنمية خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات ، وذلك ضمن الاهتمام العالمى المتصاعد بملف التغيرات المناخية، وجهود مصر الحثيثة في هذا الشأن ، والتي تتضمن ربط الحد من إنبعاثات الإحتباس الحرارى بالإدارة المتكاملة والآمنة للمخلفات من خلال اعادة التدوير والمعالجة والتخلص الآمن منها، حيث أطلقت وزارة البيئة خلال مؤتمر المناخ cop27 مبادرة المخلفات ٥٠ لعام ٢٠٥٠ للقارة الأفريقية.

ومن جانبه اشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمجهودات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ودعم البرنامج الوطنى لادارة المخلفات الصلبة للمحافظة للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة ، لافتاً الى ان هناك جهود كبيرة من الاجهزة التنفيذية بالمحافظة لدعم المنظومة حيث يجرى انشاء اكبر مجمع لتدوير المخلفات الصلبة وإعادة التصنيع بالمحافظة والذي يجري إنشاؤه بالطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم على مساحة 25 فدان بتكلفة تقديرية حوالى 200 مليون جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة وبطاقة 300 طن/ يوم والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية بأحدث تكنولوجيا وتصميمات عالمية لخدمة المراكز الجنوبية الغربية من المحافظة التي تضم ثلاثة مراكز وهي الغنايم وصدفا وأبوتيج التي يتولد عنها كمية مخلفات بلدية صلبة تقدر بأكثر من ٣٠٠ طن/ يوم بالإضافة إلى استيعاب المخلفات التي تأتي من المحطات الوسيطة بالمراكز.

وأشار المحافظ أنه بناءًا على توجيهات القيادة السياسية وتفعيلاً لاستراتجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ الى أهمية المحطات الوسيطة التي تعتبر إضافة نوعية لمنظومة تدوير المخلفات الصلبة والنظافة بالمحافظة ، بالاضافة الى دورها استقبال المخلفات الصلبة الواردة من المدينة والقرى ليتم نقلها مرة أخرى لمواقع التدوير والمعالجة للتخلص النهائي منها وذلك ضمن منظومة مستدامة للمخلفات الصلبة والتخلص من القمامة وتحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة والمظهر الجمالي والحضاري.

وتعد محافظة اسيوط من المحافظات الواقعة فى نطاق عمل البرنامج والتى يتم دعمها بتمويل قدره 127 مليون جنية ممثلة فى معدات جمع ونقل المخلفات ومشروعات بنية تحتية للنهوض بالمنظومة من محطات وسيطة ومدافن صحية بالإضافة الى رفع كفاءة العاملين بالمنظومة والجمعيات الأهلية بالمحافظة والعاملة بالمجال من خلال تنفيذ دورات تدريبية لإدارة المخلفات كما تم تنفيذ عدد من النماذج التجريبية الناجحة بالمحافظة لدعم منظومة جمع المخلفات وتدويرها بالقرى والمراكز من خلال تقديم الدعم الفني والمعدات كالتريسيكلات للجمعيات الأهلية التي تتولى جمع المخلفات بها .

يأتى ذلك ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات باعتبارها الجهة الفنية المعنية بمتابعة ومراقبة تنفيذ المشروعات بالإضافة إلى باقى المهام المنصوص عليها فى قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020حيث شددت وزيرة البيئة على إستمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة، وتنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها.