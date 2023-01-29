أخبار مصرية

رئيس أرمينيا يصف زيارة الرئيس السيسي إلى بلاده بالتاريخية

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 يناير 2023 11:25 صباحاً - أكد رئيس جمهورية أرمينيا فاهاجن خاتشاتوريان، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بلاده تعد "تاريخية"، مشيرا إلى أن الصداقة بين البلدين تنبع من أعماق القرون وتتعزز بأكثر من ثلاثين سنة من العلاقات المستقلة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أرمينيا.

وقال خاتشاتوريان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إنه لشرف عظيم استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له"، مشيرا إلى أن المباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد مثمرة، إذ تمت مناقشة الأطر الواسعة للتعاون بين البلدين على مدى سنوات، والخطط المستقبلية بينهما لتطوير العلاقات الثنائية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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