جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مباحثاته مع نظيره الأرمينى فاهاجن خاتشاتوريان تطرقت إلى عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتم التأكيد على أهمية الحوار والتفاوض وتحقيق السلام الدائم والشامل والعادل واستكمال مسار السلام وحياة كريمة للشعوب لا سيما فى الفترة الحالية التى تتكبد فيها الشعوب معاناة مضاعفة على الصعيد الاقتصادى.





وتمنى السيسى، خلال مؤتمر صحفى، مع نظيره الأرمينى فاهاجن خاتشاتوريان، اليوم الأحد، كل التوفيق والسداد لنظيره الأرمينى، متابعا: "الشعب الأرمينى قريب إلى قلوب المصريين". وأوضح أن زيارته ستمثل نقطة انطلاقة حقيقية لما نتج عنها من زخم سياسى، وما شهدته من تفاهم لتعزيز العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات، خصوصا فى ضوء ما تملكه مصر من خبرات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى: الشعب الأرمينى قريب إلى قلوب المصريين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.