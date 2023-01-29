السيسى: استعرضت مع رئيس أرمينيا جهود مصر لإزالة العقبات أمام المستثمرين

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال مؤتمر صحفى، مع نظيره الأرمينى فاهاجن خاتشاتوريان، اليوم الأحد، أنه تم التأكيد على العمل المشترك مع رئيس أرمينيا لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، ليتناسب مع حجم العلاقات بينهما.

وأشار إلى أن مباحثاته مع رئيس أرمينيا شهدت استعراضا لجهود مصر لإزالة العقبات أمام المستثمرين الأجانب والمشروعات القومية الكبرى التى شهدتها مصر للتنمية والنهوض بالاقتصاد الوطنى، خصوصا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما توفره من مزايا للمستثمر الأجنبى، كما تم استعراض رخصة الاستثمار الذهبية.