جلسة مباحثات موسعة بين الرئيس السيسي ونظيره الأرمينى بالقصر الرئاسى بأرمينيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 يناير 2023 10:28 صباحاً - بدأت جلسة المباحثات الموسعة صباح اليوم الأحد، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان في القصر الرئاسي بالعاصمة الأرمينية .

وشارك في جلسة المباحثات الموسعة كبار المسؤولين في أرمينيا والوفد المصري المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسي .

وكان الرئيس الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان قد استقبل صباح اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي في القصر الرئاسي بالعاصمة يريفان .

وفور وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للقصر الرئاسي بدأت مراسم الاستقبال الرسمية، حيث تم عزف السلام الوطني للبلدين ثم استعرض الرئيسان حرس الشرف .

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السبت، إلى يريفان عاصمة أرمينيا، وذلك في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس مصري، منذ استقلال أرمينيا.