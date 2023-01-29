أخبار مصرية

جلسة مباحثات موسعة بين الرئيس السيسي ونظيره الأرمينى بالقصر الرئاسى بأرمينيا

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 يناير 2023 10:28 صباحاً - بدأت جلسة المباحثات الموسعة صباح اليوم الأحد، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان في القصر الرئاسي بالعاصمة الأرمينية .

 

وشارك في جلسة المباحثات الموسعة كبار المسؤولين في أرمينيا والوفد المصري المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسي .

 

وكان الرئيس الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان قد استقبل صباح اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي في القصر الرئاسي بالعاصمة يريفان .

 

وفور وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للقصر الرئاسي بدأت مراسم الاستقبال الرسمية، حيث تم عزف السلام الوطني للبلدين ثم استعرض الرئيسان حرس الشرف .

 

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السبت، إلى يريفان عاصمة أرمينيا، وذلك في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس مصري، منذ استقلال أرمينيا.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا