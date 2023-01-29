تقديم الخدمات الطبية لـ1.4 مليون شخص بأقسام طوارئ التأمين الصحى فى 2022

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجمالى الخدمات التى تم تقديمها للمنتفعين بمظلة منظومة التأمين الصحى، خلال عام 2022، والتى تضمنت تقديم الخدمات الطبية لـ مليون و438 ألفا و357 مواطنا، بأقسام الطوارئ فى المنشآت الصحية التابعة لهيئة التأمين الصحى.





وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى إجراء 307 آلاف عملية جراحية فى مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحى، تضمنت عمليات "متقدمة، ذات طابع خاص، كبرى، صغرى"، لافتا إلى إجراء 916 ألف أشعة تداخلية، و605 آلاف خدمة معملية، و164 ألفا و393 جلسة علاج طبيعى.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد ضاحى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، إن أعداد المترددين على العيادات التابعة للهيئة خلال العام الماضى بلغت 24 مليونا و918 ألفا و76 مواطنا، فضلا عن إجراء 628 ألفا و954 خدمة أشعة، ومليون و202 ألف و606 جلسات علاج طبيعى، و10 ملايين و450 ألفا و634 خدمة معملية، موضحا تقديم تلك الخدمات تم تقديمها من خلال العيادات "الشاملة، الموقع، الأسنان، طلاب مدارس".

ولفت إلى تطوير منظومة العيادات بـ22 محافظة، من خلال افتتاح 85 عيادة مسائية فى مختلف التخصصات الطبية، والتى استقبلت 807 آلاف مريض، بمتوسط تردد يومى 13 ألف حالة، موضحا أن العيادات المسائية تمكنت من خفض نسبة التكدس على العيادات الصباحية بنسبة تخطت الـ 30%.

وأفاد بأنه تم إجراء 648 ألفا و484 عملية جراحية، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، بتكلفة 5 مليارات و657 مليون جنيه، وتضمنت عمليات " الأورام، العظام، العيون، المخ والأعصاب، القسطرة الطرفية، القسطرة المخية، القسطرة القلبية، القلب المفتوح، زراعات القوقعة والكلى والكبد"، فضلا عن صرف 321 ألفا و216 جهاز تعويضى، بتكلفة 199 مليونا و740 ألفا 629 جنيها.

وتابع أنه تم توقيع الكشف الطبى على 11 ألفا و155 سيدة من المؤمن عليهن تحت مظلة الهيئة، ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، و4 آلاف و283 طفلا ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثى الولادة، و10 ملايين و306 آلاف و641 طفلا، ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم، ومليون و294 ألفا و956 طالبا، ضمن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سى لدى طلاب المدارس.