جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال مؤتمر صحفى، مع نظيره الأرمينى فاهاجن خاتشاتوريان، اليوم الأحد، أن زيارته تعكس مدى الاهتمام والتقدير من قبل مصر، واهتمامها بتطويرها فى مختلف المجالات، متابعا: "مصر استضافت عشرات الآلاف من الأرمن الذين سكنوا مصر وأسهموا باسهامات مقدرة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية، وكان لدورهم الطيب إثراء حياة المجتمع المصرى".
ووجه السيسى، الشكر لكرم الضيافة والاستقبال فى أرمينيا، لافتا إلى ذلك انعكس على أجواء المباحثات التى تم عقدها اليوم مع نظيره الأرمينى.
ولفت إلى أنه تم التطرق إلى الطفرة التى حققها مصر فى مجال إنتاج الطاقة وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى: سعيد لوجودى فى أرمينيا كأول رئيس مصرى يزور البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.