السيسى: سعيد لوجودى فى أرمينيا كأول رئيس مصرى يزور البلاد

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال مؤتمر صحفى، مع نظيره الأرمينى فاهاجن خاتشاتوريان، اليوم الأحد، أن زيارته تعكس مدى الاهتمام والتقدير من قبل مصر، واهتمامها بتطويرها فى مختلف المجالات، متابعا: "مصر استضافت عشرات الآلاف من الأرمن الذين سكنوا مصر وأسهموا باسهامات مقدرة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية، وكان لدورهم الطيب إثراء حياة المجتمع المصرى".

ووجه السيسى، الشكر لكرم الضيافة والاستقبال فى أرمينيا، لافتا إلى ذلك انعكس على أجواء المباحثات التى تم عقدها اليوم مع نظيره الأرمينى.

ولفت إلى أنه تم التطرق إلى الطفرة التى حققها مصر فى مجال إنتاج الطاقة وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.