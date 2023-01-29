رئيس أرمينيا: زيارة السيسى إلى بلادنا تاريخية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تصريحات له خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده بعد جلسة المباحثات التى جمعت بين الرئيسين. وأوضح الرئيس الأرمينى أن المباحثات كانت مثمرة للتعاون المشترك، وتمت مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائى.

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