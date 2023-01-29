مباحثات الرئيس السيسى ونظيره الأذربيجانى تتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "توافق بين مصر وأذربيجان على تعزيز التعاون"، قالت صحيفة الأهرام، بحث الرئيس عبدالفتاح السيسى مع رئيس أذربيجان، إلهام علييف، سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة ، وأكد الرئيسان أهمية البناء على عمق العلاقات التاريخية الودية الطيبة بين مصر وأذربيجان على المستويين الرسمى والشعبى، وما تمثله من قاعدة راسخة لتطوير التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق نقلة نوعية فى مستوى التعاون بين الجانبين، ويعمل على توطيد أطر التعاون الثنائى والحوار السياسى، لتحقيق المصلحة المشتركة للجانبين، والبناء على ما تم تدشينه من تقارب بين البلدين خلال السنوات الماضية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال المباحثات التى أجراها الرئيس السيسى على مستوى القمة، أمس، مع الرئيس علييف بمقر قصر "زوجلوب" الرئاسى فى "باكو"، وذلك فى ثانى أيام زيارته الرسمية لأذربيجان.

وأشارت إلى أن الجانبين أكدا أهمية العمل على تعزيز التبادل التجارى، وتوطيد الشراكات الاقتصادية بين القطاع الخاص فى البلدين من خلال تشكيل مجلس مشترك لرجال الأعمال، مؤكدة أنه تمت مناقشة تعزيز التعاون بين الجانبين فى عدد من القطاعات، وخاصة فى مجال الطاقة، سواء الجديدة والمتجددة أو الغاز الطبيعى، علاوة على التعاون فى مجالات أخرى مثل الإنشاءات، والبنية التحتية، والنقل، والصناعات الدوائية، والسياحة، والثقافة.

وفى نفس السياق، وتحت عنوان "بسام راضى: الرئيس السيسى يلتقى اليوم رئيس الوزراء ورئيس أرمينيا"، نقلت صحيفة الأهرام، عن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، قوله، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى سيلتقى اليوم فى أرمينيا كلا من نيكول باشينيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، وفاهاجن خاتشاتوريان رئيس الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه من المنتظر أن يتم تبادل الرؤى بشأن سبل تعظيم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة وفى كل القطاعات، خصوصا التجارية والاستثمارية، فضلا عن التباحث بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واقتصاديا، وتحت عنوان "رئيس الوزراء يتفقد المشروعات بمدينة حدائق العاصمة"، قالت صحيفة الأخبار، وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء رسالة طمأنة إلى مختلف أبناء الشعب المصرى بأن الدولة المصرية بمختلف أجهزتها تتحرك بقوة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتغلب على تداعيات الأزمات العالمية الحالية وعبورها وأن الوضع الحالى أفضل بكثير، والأهم هو أن القطاع الإنتاجى بدأ يعود بكامل طاقته وهو الهدف الأهم، سعيا لإحداث توازن فى أسعار المنتجات خلال الفترة القادمة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء تأكيده، فى تصريحات إعلامية أثناء تفقده المشروعات مدينة حدائق العاصمة، أن مدينة حدائق العاصمة تعد إحدى مدن الجيل الرابع التى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرار إنشائها فى العام 2020 أى منذ عامين فقط.

وأضاف: نحن اليوم فى قلب أول حى متكامل تم الانتهاء منه بالكامل فى أقل من 18 شهرا وهو جزء من برنامج رئيس الجمهورية "سكن لكل المصريين، وهو مكون من 30 ألف وحدة سكنية، وهو رقم كبير ربما هذا العدد من الوحدات، فى أوقات سابقة قبل عام.

كما أكد مدبولى، أن الحكومة تتابع موقف الإفراج عن البضائع فى الموانئ وأعلن الرجوع إلى الوضع المستقر الذى كان قبل فبراير الماضى وحدوث الأزمة، موضحا أن متوسط البضائع الموجودة على مستوى كل موانئ مصر يعادل بالضبط المتوسط العادى الذى كان يتم تداوله على مدار الأيام والشهور التى سبقت الأزمة، الأمر الذى يشير إلى انتهاء أزمة البضائع المتراكمة فى الموانئ.

وإفريقيا، وتحت عنوان "مصر تشارك فى قمة رؤساء الدول وقادة الأعمال بـ أكراء"، ذكرت صحيفة الأخبار، أن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ترأس الوفد المصرى فى اجتماعات قمة رؤساء الدول وقادة الأعمال باكرا، وأن الوفد ضم الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى والسفير أيمن الدسوقى، سفير مصر بغانا والمستشار تجارى أحمد طارق رئيس المكتب التجارى المصرى فى غانا.

وأوضحت الصحيفة أن الوزير شارك فى عدد من الجلسات المنعقدة فى إطار القمة والتى تضمنت الجلسة الافتتاحية والتى شارك فيها رئيس جمهورية غانا ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى والسكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، فضلا عن جلسة الدوائر المستديرة الرئاسية والتى تضمنت التباحث بين رؤساء الدول وقادة وكبار رجال الأعمال الأفارقة حول الوثيقة الخاصة بمخرجات منتدى الوزراء وكبار المسؤولين والنظر فى كيفية ضمان وجود دور محورى للشركات ومجتمعات الأعمال عند تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وكيفية مواجهة العوائق التى قد تواجهها عند تطبيق الاتفاقية.

وثقافيا، وتحت عنوان "معرض الكتاب.. نافذة مصر الثقافية على العالم" قالت صحيفة الجمهورية، إن معرض القاهرة للكتاب بأرض المعارض شهد إقبالا كثيفا فى ثالث أيامه، وأبدى رواد المعرض سعادتهم بتزامن افتتاح المعرض مع إجازة نصف العام الدراسى، وأشادوا بالتنظيم الجيد خاصة طريقة حجز التذاكر"أون لاين".

وأوضحت الصحيفة، أن جناح الأزهر لاقى إقبالا منقطع النظير لما يقدم لرواد المعرض من إصدارات بأسعار فى المتناول بالإضافة لورش فنية وثقافية للأطفال والشباب على مدار أيام المعرض.

وأشارت الصحيفة إلى أن جناح الجمهورية لاقى إقبالا كبيرا من الزائرين لتنوعه ووجود خصومات حتى 50%، وإصدارات جديدة منها كتاب الجمهورية والكتاب الذهبى لإنجازات مصر فى عهد الرئيس السيسى وطوابع وعملات تذكارية تمثل تاريخ مصر وموسوعة للكتب العملية فى مختلف المجالات وتشكيلة من كتب الأطفال والروايات وكتب المرأة وتبيعها بالأسعار القديمة.