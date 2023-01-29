مسابقات وزيارات.. كيف يقضى طلاب جامعة القاهرة إجازة «نص السنة»؟

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن خريطة الفعاليات والأنشطة الطلابية التى تقيمها وتشارك فيها الجامعة، خلال إجازة منتصف العام الدراسى الأول للعام الجامعى 2022 - 2023، فى إطار مشروع إعادة بناء الإنسان وتطوير العقل وتشكيل شخصية الطلاب.





ووجه رئيس جامعة القاهرة، بضرورة تكثيف برامج التوعية لطلاب الجامعة، كما وجه بتكثيف الزيارات الميدانية للمشروعات القومية، واستحداث مسابقات جديدة فى مختلف المجالات، وإطلاق عدد من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، وتفعيل دور مراكز التدريب بالجامعة لإكساب الطلاب والخريجين مهارات جديدة فى اللغات والحاسب الآلى والمهارات القيادية وغيرها.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن خريطة الأنشطة الطلابية تتنوع بين الفنون والثقافة والرياضة والزيارات الميدانية والأنشطة الفنية والاجتماعية والمسابقات والمعسكرات والندوات وورش العمل التدريبية التى تنظمها الجامعة ويشارك فيها الطلاب.

وأضاف الخشت أن خريطة الأنشطة الطلابية تشمل مشاركة طلاب الجامعة فى عدة دورات تدريبية لتنمية مهاراتهم، إلى جانب المشاركة فى عدد من معسكرات التدريب والبطولات منها: معسكر إعداد الكليات المشاركة فى مهرجان الجوالة والمرشدات، واللقاء القمى للجوالين المقام بجامعة الوادى الجديد، والمشاركة فى بطولة الجامعات المصرية دورة الشهيد الرفاعى 50 فى التايكوندو، وكرة السلة، وكرة اليد، وكرة الطائرة، والكاراتيه، وكرة القدم، وكرة السلة، والبلياردو.

من جانبه، أوضح الدكتور جمال الشاذلى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن خريطة الأنشطة الطلابية تشمل أيضًا تنظيم زيارات لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والمشاركة فى لقاء الجامعات لطلاب الاتحادات الطلابية بمعهد القادة العربى والمقامة بمدينة الأقصر، والمشاركة فى دعوة وزارة الشباب لقطار الشباب لرحلة الأقصر وأسوان، وزيارة إلى أكاديمية الشرطة بمناسبة احتفالات عيد الشرطة 71، وزيارة إلى المعرض الجوى للقوات المسلحة فى إطار تعزيز روح الانتماء للوطن وزيادة الوعى لدى الطلاب، إلى جانب رحلات لعدد من المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وقناة السويس الجديدة، والمصانع الكبيرة التى تم افتتاحها فى الفترة الماضية بما يعزز روح الانتماء للوطن وزيادة الوعى لدى الشباب.

كما سيشارك طلاب جامعة القاهرة فى مسابقة إبداع 11 للتصفيات النهائية فى المجال الثقافى لدورى المعلومات على مسرح وزارة الشباب، بالإضافة إلى بدء الفعاليات للأنشطة الثقافية والعلمية بنادى العلوم فى مجال النشاط الفنى، وعمل ورش فنية فى مجالات الرسم والتصوير الزيتى للفنون التشكيلية، واستمرار عمل البروفات الخاصة بالفنون الشعبية للمشاركة فى مسابقة إبداع 11، إلى جانب تدريب المسرح والموسيقى والغناء والإنشاد الدينى والترانيم.