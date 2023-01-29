جلسة مباحثات ثنائية بين الرئيس السيسى ونظيره الأرمينى

جدة - نرمين السيد - واستقبل الرئيس الأرمينى فاهاجن خاتشاتوريان، اليوم الأحد، الرئيس عبدالفتاح السيسى فى القصر الرئاسى بالعاصمة يريفان. وفور وصول الرئيس السيسى، للقصر الرئاسى بدأت مراسم الاستقبال الرسمية، وتم عزف السلام الوطنى للبلدين ثم استعرض الرئيسان حرس الشرف. وعقب ذلك صافح الرئيس السيسى كبار المسؤولين فى أرمينيا، كما صافح الرئيس الأرمينى كبار رجال الدولة المصرية. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، وصل أمس السبت، إلى يريفان عاصمة أرمينيا، وذلك فى زيارة هى الأولى من نوعها لرئيس مصرى، منذ استقلال أرمينيا.

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