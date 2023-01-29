مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسى بأرمينيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، فى القصر الرئاسى، بالعاصمة الأرمينية يريفان، بحضور الرئيس الأرمينى فاهاجن خاتشاتوريان، فى نبأ عاجل أوردته قناة "إكسترا نيوز".





ووصل الرئيس السيسى، أمس السبت، إلى مدينة يريفان عاصمة أرمينيا، فى زيارة ثنائية هى الأولى من نوعها لرئيس مصر منذ استقلال أرمينيا. وكان الرئيس السيسى، زار أذربيجان، الجمعة، فى زيارة لتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، واستقبله الرئيس الأذرى إلهام علييف، بالقصر الرئاسى.

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