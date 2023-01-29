شاهد.. مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي فى أرمينيا

وأكد السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات صحفية، بأن العلاقات المصرية الأرمينية تحظى بإرث تاريخي وثقافي وعلاقات شعبية وطيدة تستند إلى دور الجالية المصرية الأرمينية في دعم التواصل المستمر بين الجانبين بما يشكل أساسًا متميزًا لعلاقات التعاون والتنسيق على الصعيد السياسي، كما كانت مصر من أوائل الدول وأول دولة عربية أقامت علاقات دبلوماسية مع أرمينيا عقب استقلالها.

وحول محطات الزيارات المتبادلة بين البلدين والتعاون الثنائى، أوضح السفير بسام راضي، أن زيارة الرئيس الأرميني الأسبق "روبرت كوتشاريان" في أبريل 2007 إلى القاهرة كانت آخر زيارة رئاسية أرمينية لمصر على المستوى الثنائي، كما عقدت في ييريفان في يوليو 2022 الجولة العاشرة من المشاورات السياسية بين مصر وأرمينيا، وهناك تعاون برلمانى كذلك، كما تعد مصر من أهم المقاصد السياحية للمواطنين الأرمن، وتوجد لجنة مشتركة بين البلدين للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.

ومن المقرر أن يلتقى الرئيس السيسى صباح اليوم فى أرمينيا بكلٍ من "نيكول باشينيان" رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، و"فاهاجن خاتشاتوريان" رئيس الجمهورية، حيث من المنتظر أن يتم تبادل الرؤى بشأن سبل تعظيم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة وفي كافة القطاعات، خاصةً التجارية والاستثمارية، فضلاً عن التباحث بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.