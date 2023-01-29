متحدث الرئاسة عن العلاقات المصرية - الأرمينية: تحظى بإرث تاريخى وثقافى

جدة - نرمين السيد - أكد السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن العلاقات المصرية الأرمينية تحظى بإرث تاريخى وثقافى وعلاقات شعبية وطيدة، تستند إلى دور الجالية المصرية الأرمينية فى دعم التواصل المستمر بين الجانبين بما يشكل أساسا متميزا لعلاقات التعاون والتنسيق على الصعيد السياسى، كما كانت مصر من أوائل الدول وأول دولة عربية أقامت علاقات دبلوماسية مع أرمينيا عقب استقلالها.





وقال المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، فى تصريحات، بمناسبة زيارة الرئيس لأرمينيا وهى الأولى من نوعها فى تاريخ البلدين، إنه فيما يتعلق بمحطات الزيارات المتبادلة بين البلدين والتعاون الثنائى، فإن زيارة الرئيس الأرمينى الأسبق روبرت كوتشاريان، فى إبريل 2007 إلى القاهرة كانت آخر زيارة رئاسية أرمينية لمصر على المستوى الثنائى، كما عقدت فى ييريفان فى يوليو 2022 الجولة العاشرة من المشاورات السياسية بين مصر وأرمينيا، وهناك تعاون برلمانى كذلك، كما تعد مصر من أهم المقاصد السياحية للمواطنين الأرمن، وتوحد لجنة مشتركة بين البلدين، للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى. كان السفير بسام راضى، أوضح أن الرئيس السيسى سيلتقى صباح اليوم بكل من نيكول باشينيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، وفاهاجن خاتشاتوريان رئيس الجمهورية، ومن المنتظر أن يتم تبادل الرؤى بشأن سبل تعظيم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة وفى جميع القطاعات، لا سيما التجارية والاستثمارية، فضلا عن التباحث بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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