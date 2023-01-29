«إكسترا نيوز» تعرض تقريرا عن العلاقات بين مصر وأرمينيا

جدة - نرمين السيد - وذكر التقرير أن علاقات التعاون بين البلدين وثيقة وبناءة تربط القاهرة وبريفان، كما أن مصر من أوائل الدول التى اعترفت بأرمينيا عقب استقلالها عن الاتحاد السوفيتى.
وأضاف التقرير أن القاهرة ويريفان وقعتا اتفاقية إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1992، وشهدت العلاقات الثنائية دفعة قوية مع تولى الرئيس السيسى الحكم، كما شهدت التجارة الثنائية زيادة تقدر بـ 5 مرات فى أول 8 أشهر من عام 2022.
ولفت التقرير إلى أن عدد من الاتفاقيات تجمع البلدين بالإضافة لمجلس الأعمال المصرى – الأرمينى.
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مدينة ييريفان عاصمة أرمينيا، فى زيارة هى الأولى من نوعها لرئيس مصر منذ استقلال أرمينيا.
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