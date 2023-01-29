صحة المنيا: إطلاق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن إطلاق حملات طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، بدءً من اليوم الأحد، 29 يناير الجارى، ضمن خطة الدولة لرفع نسبة التطعيم ضد فيروس كورونا، وحماية الفرد والمجتمع من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.





من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن حملات طرق الأبواب تجوب قرى ومراكز المحافظة، والفرق الطبية منتشرة بجميع الميادين والأماكن العامة، لتحقيق المستهدف لتطعيم أكبر فئة من المواطنين لمن هم فوق 12 عاما. وأشار الدكتور على قاسم مدير عام الادارة العامة للطب الوقائى، أن الحملة ستنطلق بمشاركة 600 فريق طبى ثابت بالمستشفيات ومكاتب الصحة والمراكز الطبية ومتحرك بالعيادات المتنقلة بدور العبادة وأماكن التجمعات والنوادى ومراكز الشباب والمدارس والجامعات والهيئات الحكومية، بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة. وتناشد مديرية الصحة، جميع فئات المواطنين بسرعة تلقى التطعيمات ضد فيروس كورونا، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، وضمن خطة المديرية لتطعيم المواطنين بالجرعة التنشيطية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.

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