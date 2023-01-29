على جمعة: 95% من القرآن الكريم يتحدث عن الأخلاق

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن الله سبحانه وتعالى قدم لنا الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله قائدا لمن يتلوه من البشر ومن أراد أن يسأل نفسه ماذا يفعل فى الدنيا عليه التحلى بأخلاق الرسول وشريعته.





وأشار الدكتور على جمعة، فى لقاء ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، إلى أن الأحاديث المنقولة عن النبى فى الكتب بعد التتبع 60 ألف حديث تضم كل الأحاديث الصحيح والحسن والضعيف وكله. وتابع: "القرآن الكريم فيه 300 آية تتحدث عن العبادات مقابل 6 آلاف آية تتحدث عن الأخلاق بمعنى أن حوالى 5% من القرآن عبادات و95% من الشريعة أخلاق، وبذلك 5 أو 3% من الشريعة أحكام شغلنا بها أنفسنا، وتركنا الـ95% المتعلقة بالأخلاقيات".

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