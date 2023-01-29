التموين تكشف تفاصيل ضبط ملايين العبوات المغشوشة لمنتجات شهيرة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت الإعلامية إيمان الحصرى، خلال تقديمها برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، إنه وفقا لبيان صادر من وزارة التموين فتم ضبط مصنع يقلد عبوات مشروبات لمصانع شهيرة مثل النسكافيه والشاى وغيرها.
وأوضحت، أن وزارة التموين أنه تم ضبط عبوات منتهية الصلاحية، وتم ضبط المصنع غير المرخص بعد شكاوى من بعض الناس بتغير فى طعم بعض المواد التى يتم شربها، وبالتالى تحركت الشركة الأصلية للمنتجات بالإبلاغ عن الأمر فورا.
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