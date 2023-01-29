ضعف وقطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة اليوم 12 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة، فى بيان لها، أن عملية ضعف وقطع المياه ستكون نتيجة لقيام إدارة الأشغال العسكرية بأعمال تحويل مسار مصرف ناهيا ترعة عبدالعال البحري، وهذه العملية تتطلب تخفيض ضغط مياه الشرب عن عدة مناطق وهي: «بولاق الدكرور والعمرانية الشرقية، والعمرانية الغربية»، وذلك بدءًا من الساعة 12 مساء يوم الأحد الموافق 29- 1- 2023 وحتى الساعة العاشرة صباح يوم الإثنين الموافق 30- 1- 2023.
وتابعت أنه سيتم قطع المياه عن مناطق: «بولاق الدكرور، والعمرانية الشرقية، والعمرانية الغربية» من الساعة العاشرة صباح يوم الإثنين 30 يناير حتى الساعة العاشرة من مساء نفس اليوم، وذلك لإنهاء أعمال الربط.
وأكدت الشركة أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب فى المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، وفى حالة طلبها يُرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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