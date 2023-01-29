جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم السبت - أن إجمالى ما تم افتتاحه منذ أول يوليو 2022 حتى الآن يبلغ 643 مسجدًا، منها 512 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و131 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وذلك فى إطار خدمة بيوت الله مبنى ومعنى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف: افتتاح 31 مسجدًا جديدا وصيانة الجمعة القادمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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