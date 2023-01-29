مدير محتوى فيلم "نقطة تحول": المتحدة قدمت دعما كبيرا لنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 يناير 2023 12:30 صباحاً - قال باسم الخولى مدير المحتوى بالفيلم التسجيلى نقطة تحول "بين الألم والأمل" الذى يعرض على قناة إكسترا نيوز، اليوم السبت، إن فكرة الفيلم جاءت من طرح النائب محمود بدر، لافتا إلى أنه وجدنا على اختلاف المصابين وثقافتهم جميعهم لديهم يقين بالله، ويرون أن أمرهم كله خير، وأن ما أصابهم شيء يكملهم.

وأضاف باسم الخولى، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، جميع المصابين أكدوا أن ما حدث لهم خير ولن يقفوا على هذا الحد، مؤكدا أن مصر بها قصص كثيرة لأبطال لا يعلم أحد عنهم شيئا.

تابع باسم الخولى، أن جميع المشاركين فى العمل تفاعلوا مع المحتوى لإخراجه بشكل جميل، كما قدمت المتحدة للخدمات الإعلامية دعم كبير لنا ولذا خرج فى وقت قصير، وذلك بكرم وتوفيق الله والشئون المعنوية.

ويرصد الفيلم قصص وبطولات مجموعة من مصابين العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر منذ أحداث ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وقد تنوعت حالات المصابين بين الجيش والشرطة والمدنيين والقضاة باختلاف أسباب وأماكن الإصا بات.