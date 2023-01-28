البطل محمد فرج: تسابقت أنا وزميلى على دبابة وانفجرت فينا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 يناير 2023 11:30 مساءً - قال العقيد البطل محمد فرج، أحد مصابي العمليات الإرهابية: "خرجنا فى مهمة قتالية لمطاردة بعض العناصر التكفيرية، والحمد لله تم القضاء عليهم، ووجدنا تجمعا لبعض الأفراد بجوار الدبابات، قالوا إن هناك دخان يخرج من بعض الدبابات".

وتابع العقيد فرج خلال الفيلم التسجيلى نقطة تحول "بين الألم والأمل": "ذهبت أنا زميلى قائد المهمة، أخلينا المعدات بجوار المركبة التى يخرج منها الدخان، وتعاهدنا أن من يحدث له شئ يتكفل ببيت الثانى وبه، وتسابقنا أنا وهو على الذهاب للمركبة، وعند الاقتراب حدث الانفجار وأصبت بفقد من أعلى الركبة وسقوط زميلى على وجهه".

وأكد: "قمت بتركيب مفصل صناعى كامل لقدمى، كى أستطيع الوقوف، حيث استغرق علاجى لمدة عامين فى المركز الطبى العالمى، والحمد لله تم تكليفى بقيادة مدرسة الصاعقة مصنع الرجال وعرين الأبطال".

جاء ذلك خلال الفيلم التسجيلى نقطة تحول "بين الألم والأمل"، الذى يعرض على قناة إكسترا نيوز، اليوم السبت، و يرصد الفيلم قصص وبطولات مجموعة من مصابين العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر منذ أحداث ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وقد تنوعت حالات المصابين بين الجيش والشرطة والمدنيين والقضاة باختلاف أسباب وأماكن الإصابات.